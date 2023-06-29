嘉義市大同國小《琴投藝合韻悠揚》活動　凝聚社區向心力

▲▼ 嘉義市大同國小 《琴投藝合韻悠揚》學校暨社區文藝芳鄰活動」。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市大同國小28日晚上在社區經國新城廣場，與白川町社區發展協會及致遠里辦公室聯合舉辦112年度學校暨社區文藝芳鄰活動，展現大同國小特色課程與團隊學習成果，以及提供社區長者展演舞台。

多位議員、里長、校長及許多社區民眾等人到場同樂，大同國小學生臥虎藏龍，特色課程與團隊豐富多元，孩子們展現在音樂、舞蹈、戲劇、雕塑、視覺藝術等多樣化才華。讓到場欣賞的貴賓及民眾感動不已，媲美小巨蛋等級的精彩表演，博得滿堂彩！





因為疫情睽違三年的大同國小文藝芳鄰活動，本年度再度於期末舉行。包括學校與社區共計14個表演節目，包括管樂團和直笛團的知名樂曲表演、附設幼兒園的可愛律動、一三五年級學生結合直笛、烏克麗麗、木箱鼓的歌舞表演，還有二四年級的白川劇場演出，其中二年級學生演出的是嘉義市市定課程「望向山林」向畫家陳澄波致敬的「話我公園」舞蹈表演，演繹陳澄波知名畫作「嘉義公園一景」，唱作俱佳，非常精彩！四年級白川劇場以台語朗詩「天黑黑」歌舞劇，展現校訂課程學習成果。

另外，還有畢業生與在校生的街舞及中國笛、爵士鼓表演等。白川町社區發展協會的爺爺奶奶們也帶來充滿熱情活力的非洲鼓表演，讓會場熱力四射！活動最後，由校長盧淑娟、家長會長林子惟及112學年度新任大同國小校長楊宗明共同演唱蘇打綠的「當我們一起走過」，來感謝陪著大同國小一起努力、一起成長的親師生與社區民眾，為活動畫下溫馨句點。





此外， 今晚的活動還有靜態成果展，由校內蔡秉勳老師及外聘侯吉村藝師及彭志煌藝術家共同指導五年六班美術班學生手作的「好食機」成果展，展現美術班學生強大的創作能量與童趣，非常吸睛！







教育處處長林立生表示，市府一向非常重視且積極推動各項教育政策，提供嘉義市學子最優質的教育服務。大同國小這麼多年來在藝術領域的表現與成績，可說有目共睹，欣見學校與社區共同推動藝術教育，也體現代間傳承的溫馨美好，凝聚學校與社區向心力，值得肯定！





大同國小校長盧淑娟表示，感謝市府長官非常重視各校特色教育的發展，並挹注豐沛資源，讓各校可以展現多元亮點。多年來大同國小結合社區文藝芳鄰活動，展現師生教學與學習成效，並與社區同樂共榮。美感力是孩子們關鍵的教育競爭力，美學涵養一直是學校教育重點，透過社區家長與民眾的力量共同推動，成效更加顯著！

新聞聯繫窗口：