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嘉義市大同國小型塑藝文亮點　宛如美術館...學生：上廁所變幸福

▲▼ 嘉義市大同國小改造老舊廁所宛如另類美術館 。（圖／大同國小提供）

▲▼ 嘉義市大同國小改造老舊廁所宛如另類美術館 。（圖／大同國小提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市大同國小為改善校內原有廁所陰暗不通風且年久老舊，自109年度起連續三年向教育部申請老舊廁所整建工程經費，第三期工程業於日前完工啟用，呈現具現代工業風的簡約時尚風格，是該校改造老舊廁所為另類美術館的第三座，入口意象牆設置西方知名藝術家畢卡索、馬蒂斯、梵谷及米羅等畫家的鍛造畫像及畫作元素，美輪美奐，非常吸睛！

▲▼ 嘉義市大同國小改造老舊廁所宛如另類美術館 。（圖／大同國小提供）

該校由老舊廁所改建的第一座另類美術館，位於禮運樓東側，於109年完工啟用。以台灣藝壇巨擘陳澄波、幾米、林玉山、黃土水及顏水龍等畫家最具代表性的畫作，用不同媒材重現於各樓層廁所入口處。第二座另類美術館於111年7月整建完成，用以改善該校大同樓東側廁所，以四種不同的車站月台與列車的設計，並結合與台灣特有種動物互動的逗趣風格，型塑廁所美學。第三座另類美術館於今年2月完工，用以改善該校大同樓西側廁所。設計風格與前兩座另類美術館截然不同，廁所天花板及上層牆面空間，盡量以修復為主來保持原貌，內部設計以黑、灰、白等色系的現代工業風，強調簡約、自然、純淨的藝術氛圍。大同國小這三座另類美術館的藝術總監，都是由該校蔡秉勳老師及蕭嘉木老師設計入口意象與內部空間配色，並邀請駐校藝術家彭志煌老師提供專業建議。

▲▼ 嘉義市大同國小改造老舊廁所宛如另類美術館 。（圖／大同國小提供）

該校第三座另類美術館各樓層廁所入口意象，則是向西方偉大藝術家們致敬的設計。外牆中心位置有承包廠商將設計具象化的鍛鐵藝術，並由該校蕭嘉木老師彩繪周邊牆面，與原有設計相呼應，非常美輪美奐！

蕭老師以黑色壓克力漆繪製各樓層廁所外牆，呼應入口意象及內部簡約工業設計風格，讓第三座另類美術館令人耳目一新。二樓廁所入口以米羅作品元素呈現於上，用有限的記號要素來作畫，突顯米羅畫作中帶有天真純樸的風格。三樓廁所入口則是梵谷自畫像及其最具代表性作品「星夜」意象，展現畫家內心的情感與無窮的想像力。四樓廁所入口則是馬蒂斯風格 ，男廁入口以20世紀野獸派大師馬蒂斯知名作品「切口」部分元素呈現，女廁則是他的另一個作品「馬戲團」，表現出他畫作中的強大活力、動態、音樂性與流暢感。

五樓廁所外牆採畢卡索風格，男廁部分，蕭老師用畢卡索的照片重新設計；女廁則是繪製畢卡索知名作品「夢」的作品元素，展現畫家色調鮮明、用筆直接、線條表現技法純熟的風格。從廁所入口意象到內部陳設，工業風格的簡約自然，讓師生進入廁所，彷彿進入異次元的藝術空間，讓上廁所成為一種另類的美感洗禮，非常享受，真的很棒！

▲▼ 嘉義市大同國小改造老舊廁所宛如另類美術館 。（圖／大同國小提供）

一年五班蕭雅文同學說，感覺廁所的空間變大，看起來比較乾淨舒適。廁所外牆上有可愛的圖案，每次經過時，都會多看一眼，現在上廁所，有種幸福的感覺。三年六班江芳倪同學說，男女隔間牆沒有連接到天花板，有助於通風跟採光，整體外觀清爽乾淨。六年六班葉芸甄同學說，工業風廁所外牆有美術老師精心繪製的西方名家作品，上廁所的同時也能感受到藝術氣息，所以我們很喜歡新廁所。

▲▼ 嘉義市大同國小改造老舊廁所宛如另類美術館 。（圖／大同國小提供）


大同國小校長盧淑娟表示，身為嘉義市國小藝術與人文中心學校，也是全市唯一設有美術班的小學。校園公共空間處處可見名家與師生作品，環境優美且藝文氛圍濃厚。希望藉由老舊廁所的華麗變身，營造更舒適美觀的校園空間，並在境教的潛移默化中，涵育學生美感素養，並型塑藝文亮點特色學校。

▲▼ 嘉義市大同國小改造老舊廁所宛如另類美術館 。（圖／大同國小提供）

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