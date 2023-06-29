北農改選明日再戰！　農委會董事將出席「力保3席常董」

▲北農明天召開董事會，將選出常董、並決定董事長與總經理人選 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北農產運銷公司26日召開股東會，農委會在23席董事只拿下9席，痛失經營權，農委會以北市府要把常董席次「贏者全拿」為由退席抗議，導致董總座人選難產，延至明天（30日）下午再開會。農委會農糧署副署長姚志旺今（29日）表示，明天會出席董事會，希望取得3席常務董事。

北農本周一召開股東會改選，北市府與農會派合作，在23席董事拿下14席，農委會拿下7席與支持農委會的青果社2席，只拿下9席，痛失經營權。當天股東會後，原本要接續召開董事會，選出7席常務董事並推舉董事長、任命總經理。但農委會以市府派欲將7席常董「贏者全拿」，憤而退席抗議，導致會議無法達到法定人數，人選難產。

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中華民國農會總幹事張永成表示，明天下午兩點將召開董事會，已通知所有董事到場參加，根據公司法規定，明天只要過半董事出席，三分之二同意，就可進行重大決議，包括選出常務董事、推舉董事長、選出總經理，亦即只要超過12位董事出席即可，農委會官股董事出席與否，會議都會照常舉行，而且農委會官股若不出席，連一個常董席次都沒有。

針對農委會指控北市府欲將7席常董「贏者全拿」，張永成否認，從來沒有說過這種話，依據公司法規定，常董人選就是由現有董事投票，每位常董只要有3票以上就可當選，農委會有9席董事，只要不再跑票，應該可以順利拿下3席。他並批評，周一開會時，農委會如果不退席，依據當天開會與選舉節奏，農委會可以輕鬆拿下3席常董，做這麼多動作、杯葛會議、癱瘓議事，真正有陰謀的是農委會才對。

姚志旺表示，已收到北農的開會通知，明天董事會全員出席，為了捍衛股權權益，依據股權分配，理應可以拿下3席，先前聽聞北市府有意常董全拿，才會退席抗議，至於明天就看董事會召開實際情況，強調會力保3席常董席次。