記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市議員柳采葳29日召開記者會揭露，北農引以為傲的「低溫卸貨區」內溫度就高達30度，與原先要維持蔬果最佳溫度在15度至18度的標準相距甚遠，她強調，在這高溫環境下，難保蔬果不會變質出包，北農根本無法如自己所稱能提供最新鮮的蔬果給市民。

▲柳采葳召開記者會揭露北農「低溫卸貨區」內溫度就高達30度。（圖／柳采葳提供）

柳采葳表示，冷鍊技術對於蔬果保鮮至關重要，為讓蔬果從產地低溫送至批發市場始終維持新鮮不斷鍊，去年底台北農產運銷公司擴增第一及第二批發市場的低溫卸貨拍賣區，是由總經理翁震炘、董事長黃向羣就親自召開記者會啟用「低溫卸貨區」，農委會主委陳吉仲也曾表示，低溫卸貨區的啟用，是完成冷鏈保鮮的最後一哩路。

「但才過半年就被我發現北農低溫冷鍊攏係假！」，柳采葳揭露，北農引以為傲的「低溫卸貨區」內溫度就高達30度，與原先要維持蔬果最佳溫度在15度至18度的標準相距甚遠，在這高溫環境下，難保蔬果不會變質出包，北農根本無法如自己所稱能提供最新鮮的蔬果給市民，冷鍊保鮮的最後一哩路葬送在北農自己手上。她批評，這已不是當初宣稱的冷鍊保鮮最後一哩路，而是巴結陳吉仲的最後一哩路。

柳采葳指出，農委會和北農相互配合的作秀的事實擺在眼前，沒想到記者會後，北農竟立刻公開扯謊稱「低溫卸貨區冷鍊系統是從7點開始運作，低溫卸貨區主機上開關機時間都有紀錄，有冷藏車進入低溫卸貨區時主機就會開啟」。她強調，這與親眼所見嚴重不符，他們到訪北農時蔬果都已堆放在低溫卸貨區內，這時裡面的溫度就是高達30度，北農卻說因為冷藏產品尚未進貨所以未開啟冷鍊系統。她直言，「這是一個事實問題，要不是北農說謊，就是北農質疑我說謊！」

此外，柳采葳還提到，《聯合報》前天的報導中就曾寫道，「民股人士表示，北農最愛談冷鏈，但其實北農更在意電費，菜車下午2、3點就到北農了，最晚傍晚5點就要準備進場拍賣，但北農到晚上8、9點才啟動冷鏈，也不先預冷，這樣冷鏈如何推動？」

對此，柳采葳表示，顯見北農不及時開啟冷鏈已是農產界眾所皆知的事，北農公然扯謊令人難以置信，請北農基於真實情況，還原事實。

▲北農「低溫卸貨區」內溫度高達30度。（圖／翻攝自柳采葳臉書）