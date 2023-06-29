公益彩券經銷商測驗「要自己看試題」　立委批罔顧身障者權益

▲▼ 立委王美惠等人接受陳情，指公益彩券帶頭歧視，政府單位罔顧身障者權益－要視障經銷商自已看考題 。（圖／立委王美惠辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導

公益彩券為提升社會福利、促進弱勢族群就業與照顧，增加其就業機會。此次第五屆經銷商之遴選，共有約7萬5千人符合抽籤資格，並抽出5千5百位正取，而各縣市中籤率以百分之5至7不等。經銷商遴選測驗也已在近期於各縣市陸續開始，現竟傳出測驗過程中嚴重違反《身心障礙者權益保障法》，引發立委批評。

立法委員王美惠表示，台彩公司在遴選測驗時，視障朋友無法由親人陪同考試，主辦單位表示會提供語音協助。而後試場人員還對視障者提出「要自己看試題」之言語，此舉不只未做到對身障者最基本的尊重，也有違反身權法第16條相關規定。

王美惠說明，此案例並非為個案，目前經銷商測驗全國仍在進行中，然而台彩對於各身心障礙者考試的輔助用具，依然沒有明確說明，在報名測驗簡章中也無規範，全憑各考場之工作人員認定。例如有些視障朋友使用了APP掃描文字並語音播放;而有些應試者帶插電式放大鏡，而各種不同輔具可提供之輔助功能不同，進而影響測驗結果，此爭議已造成應試的身障者恐慌，前來陳情請求協助。

邱泰源表示，公益彩券的發行，除了彩券收入對於弱勢族群照顧，也扮演給予魚竿的角色，讓他們可以有尊嚴的自立生活。今天在台彩經銷商遴選的階段應如同國家考試對於身障者應試權益保障如此方能符合社會正義。

林靜儀指出，根據身心障礙權利公約，對於身心障礙者所提供的協助，應該是要讓其能夠與一般民眾一樣，能夠平等在社會上生存。林委員表示，身心障礙者的議題他一直都很關心，過去也有向中選會提出有關增進身心障礙議題的相關質詢，想要提升身心障礙者投票時的權益。而對於此次的測驗所引發的歧視與爭議，也要求台彩一定要盡速改進問題，並對於已經造成傷害的身心障礙的朋友們提出道歉以及彌補。

王美惠最後也呼籲，台彩應該要立即檢討資格認定及遴選測驗的過程，針對目前受到歧視的參與者，應該要給予道歉及後續相關補救措施。此外，公益彩券發行條例的主管機關財政部，負有監督之責任，應該也要立即著手調查是否有違反相關的法令，負起責任，不要再讓這樣事情再度發生。

對此，主管機關財政部國庫署副署長馬小惠表示，公益彩券之發行為實體店面，自發行條例公告施行後，皆秉持須具備基礎工作能力，針對此次測驗過程所引發的不公與不夠細膩之處，國庫署會責成及督促發行機構，認真調查及處理後續問題。

台彩公司謝志宏總經理則表示，對於發生這樣的事件，非常的遺憾及難過，也對現場執行人員不正確代為致歉。輔具的使用爭議部分，現場工作人員並未說明清楚也再次道歉，調查及處理後續的問題會立即去做，考試期間的問題也都持續檢討中改進。

身權法主管機關衛福部社家署尤組長表示，視障朋友的應試可以有許多的輔具及配套措施，台彩公司需要改進。社家署也建議台彩公司，應該邀請視障朋友進行對話以精進應試的細節，並且除了視障以外還有不同障礙朋友，這些身心障礙者都要有配套，也請台彩公司要特別注意。