　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台彩經銷商徵選竟要視障考生「自己看考題」　綠委批罔顧身障者權益

▲民進黨立委王美惠、林靜儀、邱泰源召開「公益彩券帶頭歧視 政府單位罔顧身障者權益-要視障考生自己看考題」記者會。。（圖／王美惠辦公室提供）

▲民進黨立委王美惠、林靜儀、邱泰源召開「公益彩券帶頭歧視 政府單位罔顧身障者權益-要視障考生自己看考題」記者會。（圖／王美惠辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

台彩正展開第5屆經銷商之遴選測驗，卻傳出測驗過程中違反「身心障礙者權益保障法」，有視障考生報名測驗，主辦原允諾提供語音協助，然而到了試場，現場人員卻對視障者稱「要自己看試題」，不少考題更要看圖作答，令考生不知如何是好，台彩總經理謝志宏今（29日）致歉，並表示會檢討改進。

對於該測驗過程，民進黨立委王美惠今召開記者會表示，台彩公司在遴選測驗時，視障朋友無法由親人陪同考試，主辦單位表示會提供語音協助。而後試場人員還對視障者提出「要自己看試題」之言語，此舉不只未做到對身障者最基本的尊重，也有違反身權法第16條相關規定。

王美惠說明，此案例並非為個案，目前經銷商測驗全國仍在進行中，然而台彩對於各身心障礙者考試的輔助用具，依然沒有明確說明，在報名測驗簡章中也無規範，全憑各考場之工作人員認定。

王美惠舉例，有些視障朋友使用了APP掃描文字並語音播放，而有些應試者帶插電式放大鏡，而各種不同輔具可提供之輔助功能不同，進而影響測驗結果，此爭議已造成應試的身障者恐慌，前來陳情請求協助。

立委邱泰源指出，公益彩券的發行，除了彩券收入對於弱勢族群照顧，也扮演給予魚竿的角色，讓他們可以有尊嚴的自立生活。今天在台彩經銷商遴選的階段應如同國家考試對於身障者應試權益保障 如此方能符合社會正義。

立委林靜儀指出，根據身心障礙權利公約，對於身心障礙者所提供的協助，應該是要讓其能夠與一般民眾一樣，能夠平等在社會上生存。而對於此次的測驗所引發的歧視與爭議，也要求台彩一定要盡速改進問題，並對於已經造成傷害的身心障礙的朋友們提出道歉以及彌補。

財政部國庫署副署長馬小惠表示，公益彩券之發行為實體店面，自發行條例公告施行後，皆秉持須具備基礎工作能力，針對此次測驗過程所引發的不公與不夠細膩之處，國庫署會責成及督促發行機構，認真調查及處理後續問題。

台彩總經理謝志宏表示，對於發生這樣的事件，非常的遺憾及難過，也對現場執行人員不正確代為致歉。輔具的使用爭議部分，現場工作人員並未說明清楚也再次道歉，調查及處理後續的問題會立即去做，考試期間的問題也都持續檢討中改進。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
遭影射約砲劈腿　吳慷仁深夜發聲
8圖揭NONO色狼相簿！　「新一代女戰神」事蹟超狂
「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊4個不怕：接住妳們
統一獅上半季封王！超商咖啡「買1送1」爽喝　只有4天
獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚
Makiyo突接到范瑋琪電話！　改口「陳建州不喝酒」真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／「併購」太敏感！柯文哲、郭台銘今碰面破局　憂打亂選戰節奏

柯文哲參訪東森集團　獻出寵物美容師人生初體驗

印尼信賴之友會成立！賴清德分身是他　「延續民主本土政權」

陸委會：討論「重啟服貿」沒意義　經貿結構10年來變化極大

「換侯夢碎、郭底破空、立倫走開」　黃暐瀚曝金溥聰一刀捅三窟窿

支持者憂心侯友宜淪老三　鍾東錦要求設群組「直接回應民意」

向蔣萬安借將！侯友宜陣營再添生力軍　黃子哲7月加入發言團隊

陸75名官員參加台北旅展被擋　陸委會：「必要性、急迫性」不充分

私幼餵藥「未檢出」　他點侯友宜「老師居心叵測」：若是謠言最該道歉

Kolas遭爆不倫戀閃辭　他點名綠營「這些男性」轟：性平不平等

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

李多慧貼心彎腰幫趕蟑螂！ 落地亂竄...和隊友嚇壞奔逃

Ella自爆曾遭侵犯「他手伸進內褲」　「哭著爬出來」..3姊妹都遇害

「W姓大咖男演員」遭匿名指控劈腿！　特徵曝光「有演員女友+演過檢察官」

陳零九「借卸妝油」：都跟小賴借XD　互動女生「妳情我願」不怕MeToo

李伊妍痛哭控廖峻「逼用嘴服務」　被帶到小房間：一輩子的陰影！

幕後／「併購」太敏感！柯文哲、郭台銘今碰面破局　憂打亂選戰節奏

柯文哲參訪東森集團　獻出寵物美容師人生初體驗

印尼信賴之友會成立！賴清德分身是他　「延續民主本土政權」

陸委會：討論「重啟服貿」沒意義　經貿結構10年來變化極大

「換侯夢碎、郭底破空、立倫走開」　黃暐瀚曝金溥聰一刀捅三窟窿

支持者憂心侯友宜淪老三　鍾東錦要求設群組「直接回應民意」

向蔣萬安借將！侯友宜陣營再添生力軍　黃子哲7月加入發言團隊

陸75名官員參加台北旅展被擋　陸委會：「必要性、急迫性」不充分

私幼餵藥「未檢出」　他點侯友宜「老師居心叵測」：若是謠言最該道歉

Kolas遭爆不倫戀閃辭　他點名綠營「這些男性」轟：性平不平等

張震獲邀成為「奧斯卡新會員」親回應！　關繼威、古天樂也入選

8／1起禁止提供PLA免洗餐具　3大超商、4量販百貨回應

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

華碩發表新旗艦機Zenfone 10　5大特點一次看

WHO旗下機構認證「阿斯巴甜」可能致癌　零卡可樂、冰淇淋都有添加

必搶聯名美妝！雪肌精搭小美人魚、鬼滅之刃禰豆子眼藥水太軟萌

百貨賣「家庭號」漢堡軟糖！8克→88克摧毀童年　網笑：下巴會脫臼

高雄舉辦「肥貓大賽」！橘白貓10.6公斤奪冠　領獎一臉驚恐

「芭蕾老師」暗黑AV身分被挖出！　被迫請辭…認了上課氣氛很怪

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

政治熱門新聞

「黑人告大牙求償1000萬狗屁」　吳子嘉嗆行情才10萬：有事找我修理他

幕後／「併購」太敏感！柯文哲、郭台銘今碰面破局　憂打亂選戰節奏

侯友宜找金溥聰救選情　最新網路民調結果曝

學費大補貼來了！私立大專生補貼3.5萬、高中學費全免措施擴大

律師李懷農被爆性騷　受害者控慣犯：暗處摟腰還稱「閃躲樣子蠻可愛」

「換侯夢碎、郭底破空、立倫走開」　黃暐瀚曝金溥聰一刀捅三窟窿

快訊／私幼案均未檢出！　侯友宜競辦：不道歉就告誹謗

府美女發言人不倫人夫「156頁對話」全記錄　小三之歌訴畸戀

苗博雅前女友：三人共處一室無比煎熬

私幼餵藥「未檢出」　他點侯友宜「老師居心叵測」：若是謠言最該道歉

高中職全面免學費吸學生改讀私校？　教育部評估：不會

柯文哲參訪東森獻寵物美容師初體驗

Kolas遭爆不倫戀閃辭　他點名綠營「這些男性」轟：性平不平等

印尼信賴之友會成立！他當賴清德分身

更多熱門

相關新聞

即／大樂透1億頭獎開出！獎落台北文山

即／大樂透1億頭獎開出！獎落台北文山

大樂透頭獎1億一注獨得，獎落台北市文山區木柵路二段78號1樓「來億發彩券商行」。另外，貳獎也有一注中獎，分得194萬5710元。

即／大樂透1億獎號來了！端午百萬紅包還有31組

即／大樂透1億獎號來了！端午百萬紅包還有31組

快訊／店被鳥屎狂滴！今開出威力彩6.83億　彩券行嗨翻

快訊／店被鳥屎狂滴！今開出威力彩6.83億　彩券行嗨翻

即／威力彩6.83億一注獨得　獎落嘉義

即／威力彩6.83億一注獨得　獎落嘉義

威力彩衝上6.8億　中7碼端午連假放不完

威力彩衝上6.8億　中7碼端午連假放不完

關鍵字：

台彩視障生林靜儀王美惠邱泰源

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳慷仁深夜反擊！駁爆料：真的是睜眼說瞎話

廖峻兒子「對MeToo真正受害者抱歉」：發展非我們樂見

范瑋琪「懷孕只出5次門」打臉了！IG滿滿證據被挖

獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚

她爆「YT團體團長」偷拍私密片：放給團員看

買1送12！全聯鮮奶「超浮誇贈品」讓網暴動了

她腿「絞入機場電動走道」擠出血肉！現場緊急截肢

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

《如懿傳》女星也加入Metoo「遭到1次猥褻」

連闖紅燈也要讓！「斑馬線不讓行人」最高罰6000

「9位黑澀會美眉」回應一次看！

NONO最新犯行曝光！

Makiyo幫護航黑人　按讚留言「被強迫就眨眼睛」

黑人回應性騷「8hrs驚天改口」！網揪出1異常舉動

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

更多

最夯影音

更多
昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞
NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面