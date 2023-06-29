台彩經銷商徵選竟要視障考生「自己看考題」　綠委批罔顧身障者權益

▲民進黨立委王美惠、林靜儀、邱泰源召開「公益彩券帶頭歧視 政府單位罔顧身障者權益-要視障考生自己看考題」記者會。（圖／王美惠辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

台彩正展開第5屆經銷商之遴選測驗，卻傳出測驗過程中違反「身心障礙者權益保障法」，有視障考生報名測驗，主辦原允諾提供語音協助，然而到了試場，現場人員卻對視障者稱「要自己看試題」，不少考題更要看圖作答，令考生不知如何是好，台彩總經理謝志宏今（29日）致歉，並表示會檢討改進。

對於該測驗過程，民進黨立委王美惠今召開記者會表示，台彩公司在遴選測驗時，視障朋友無法由親人陪同考試，主辦單位表示會提供語音協助。而後試場人員還對視障者提出「要自己看試題」之言語，此舉不只未做到對身障者最基本的尊重，也有違反身權法第16條相關規定。

王美惠說明，此案例並非為個案，目前經銷商測驗全國仍在進行中，然而台彩對於各身心障礙者考試的輔助用具，依然沒有明確說明，在報名測驗簡章中也無規範，全憑各考場之工作人員認定。

王美惠舉例，有些視障朋友使用了APP掃描文字並語音播放，而有些應試者帶插電式放大鏡，而各種不同輔具可提供之輔助功能不同，進而影響測驗結果，此爭議已造成應試的身障者恐慌，前來陳情請求協助。



立委邱泰源指出，公益彩券的發行，除了彩券收入對於弱勢族群照顧，也扮演給予魚竿的角色，讓他們可以有尊嚴的自立生活。今天在台彩經銷商遴選的階段應如同國家考試對於身障者應試權益保障 如此方能符合社會正義。

立委林靜儀指出，根據身心障礙權利公約，對於身心障礙者所提供的協助，應該是要讓其能夠與一般民眾一樣，能夠平等在社會上生存。而對於此次的測驗所引發的歧視與爭議，也要求台彩一定要盡速改進問題，並對於已經造成傷害的身心障礙的朋友們提出道歉以及彌補。

財政部國庫署副署長馬小惠表示，公益彩券之發行為實體店面，自發行條例公告施行後，皆秉持須具備基礎工作能力，針對此次測驗過程所引發的不公與不夠細膩之處，國庫署會責成及督促發行機構，認真調查及處理後續問題。

台彩總經理謝志宏表示，對於發生這樣的事件，非常的遺憾及難過，也對現場執行人員不正確代為致歉。輔具的使用爭議部分，現場工作人員並未說明清楚也再次道歉，調查及處理後續的問題會立即去做，考試期間的問題也都持續檢討中改進。