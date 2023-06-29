高中職全面免學費吸學生改讀私校？　教育部評估：不會明顯異動

記者陳家祥／台北報導

教育部29日於行政院院會報告「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，當中包括公私立高中職免學費的補助方案。對於政策是否會吸引家長和學生改讀私校？教育部長潘文忠認為，過往補貼政策執行十多年，「教育部觀察不會有太明顯的異動趨勢，重點還是讓教育平權這件事情能夠在國民教育階段能全面實施」。

▲教育部長潘文忠出席行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



根據教育部規劃，這次方案也擴大高中職全免學費的範圍，新增納入普通科、綜合高中學術學程二、三年級且家庭年所得超過148萬元的學生，達到公私立高中職全面免學費。

教育部長潘文忠說，目前高中職現行學費，公立1年約1.2萬、私立1年約3.6萬，過去就已經執行過家庭年所得148萬以下高職全部免學費，高中部分是148萬以下做免除。

潘文忠說，這次的改變是把148萬的限制取消，考量現在高中職幾乎是國民教育，在整體教育平權的檢討上，不該因為孩子是來自怎麼樣的家庭有區別，政府都應該給予支持，所以在這樣的措施上，是這次能夠做配套的改變。

至於是否會吸引家長和學生改讀私校？潘文忠認為，目前來看，過往執行十多年，學生會不會因為這樣馬上做改變？教育部觀察不會有太明顯的異動趨勢，重點還是讓教育平權這件事情能夠在國民教育階段能全面實施。