政府宣布拉近就學負擔改革措施　私校工會批：治標不治本

▲行政院拍板通過教育部「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施」，私校工會認為治標不治本。（圖／記者陳家祥攝）

記者許敏溶／台北報導

行政院今（29日）拍板教育部「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，全國私校工會表示，此舉大大縮減階級就學不公情形，值得給予高度肯定與支持，但中高等教育問題嚴重且錯綜複雜，提撥經費或可解決燃眉之急，但治標卻不治本，呼籲各政黨總統候選人，尤其在野黨，不能只批評對手只會大撒幣、政策買票，都應提出中高等教育政策白皮書，才能博得社會支持。

教育部今天在行政院院會報告「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，行政院也拍板通過，以定額減免私立大專學雜費3.5萬元為主軸，並搭配減免大專經濟弱勢學生學雜費、高中職全面免學費、精進就學貸款等三項方案，預計明年2月實施。

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對於政府新政策，私校工會今指出，政府推出1+3拉近就學負擔差距改革措施，進一步落實中高等教育平權，大大縮減階級就學不公情形，值得社會給予高度肯定與支持。

私校工會表示，政府罕見以大筆經費減輕青年學生學費及學貸負擔，嘉惠59.1萬名私立大專學士班學生，以及18.5萬名弱勢學生，實踐社會正義，讓私校公共化更向前邁進一大步，針對政府德政，無論朝野政黨均應給予肯定與支持，若只是為了選舉而持反對主場，甚至批評為「大撒幣」，反而會帶給社會負面觀感。

不過，私校工會認為，政府直接經費補助，雖是最有感且最有效施政，但中高等教育問題嚴重且錯綜複雜，經費補助只能解決一部份問題，其他諸如大學競爭力下滑、學倫問題層出、大學趨同失去特色、學用落差加劇、大學文憑貶值、博士生源斷層、學生素質低落等問題，都顯示中高等教育體制結構出現嚴重缺失，提撥經費或可解決燃眉之急，但治標卻不治本。

面對目前對中高教育，私校工會指出，政府仍未能提出前瞻、宏觀及整體性戰略規劃，呼籲各政黨總統候選人，尤其在野黨，不能只批評對手只會大撒幣、政策買票，都應提出中高等教育政策白皮書，讓選民相信未來的總統確實重視教育並有能力擘劃中高等教育的未來並提出發展藍圖，才能博得社會支持。