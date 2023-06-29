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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘要獨立參選？　王鴻薇曝可能時機點：賴清德做夢都會笑

▲▼鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨提名參選總統失利後，雖表態將支持獲徵召的新北市長侯友宜，但近期卻動作頻頻，引發外界猜測是否會獨立參選。對此，國民黨立委王鴻薇29日透露，「郭董在全代會之前可能有些行動」，她也認為，如果郭台銘真的宣布參選，對民眾黨總統參選人柯文哲或侯友宜都是不利的，到時民進黨總統參選人賴清德應該做夢都會笑。

王鴻薇29日在節目《千秋萬事》中接受資深媒體人王淺秋專訪，王淺秋提及，前天她聽到一個具體消息，指郭台銘在某場會議中與意見領袖討論總統連署作業程序，顯見其獨立參選可能性越來越高。對此，王鴻薇則透露，她也有聽到傳聞，並坦言「郭董在全代會之前可能有些行動」。

王淺秋問及，萬一郭台銘真的宣布參選，未來情勢可能變成四腳督或是與柯文哲合，不知道國民黨總統參選人侯友宜有沒有可能把郭台銘拉回來？因為如果四腳督的話，真的對「柯侯」都非常不利。王鴻薇則回應，如果郭台銘宣布參選，對「柯侯」都是不利的，所以如果真的四腳督，「賴清德應該做夢都會笑吧！」

王鴻薇指出，現在結構就是如此，三腳督是一個很辛苦的格局，但也許國民黨可以在該結構的排序中還是有勝選的希望，票分一分有多少大家都知道，「賴清德目前應該是高度焦慮的，因為他擁有很多的行政資源，但不管他多努力，卻有無形的35%支持度天花板壓到他透不過氣。」

王鴻薇認為，雖然先前民進黨爆發性騷案，多少有影響賴清德支持度，但也沒有重傷，而在這樣的狀況之下，賴清德若再催化，民調起碼有4成，剩下的6成給其他三個人分，「這要棄保多精準才能跟人家去打？」

因此，王鴻薇強調，郭台銘若要發動連署也要等到9月，其實還有概2至3個月時間，她希望情勢越來越明朗的情況下，很多參選人跟政治人物可以認清事實。

最後，王鴻薇也笑說，郭台銘在國民黨徵召侯友宜之後在臉書發的文章，原先她快感動到流眼淚，但這些感動現在一點感覺都沒有了，因為不知道後面會如何發展，不過她還是非常感謝郭台銘過去在BNT疫苗上的貢獻。

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