　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被控每票1000元賄選　新竹縣議員陳德木賄選案二審獲緩刑

▲新竹縣議員候選人陳德木。（圖／翻攝陳德木臉書）

▲新竹縣議員陳德木遭控賄選，二審獲判緩刑。（圖／翻攝陳德木臉書）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨籍新竹縣議員陳德木，遭檢方指控在2022年縣市議員選舉中，以每票1000元向選民賄選買票。一審判刑3年8月，案經上訴，陳男認罪，高等法院29日二審改判有期徒刑2年、緩刑5年，並需於判決確定後，繳交1百萬元給與公庫，並接受20小時法治教育，另外也須提供240小時義務勞務，此外，還要褫奪公權5年。

陳德木在選戰末期爆發賄選案件，遭檢方聲請羈押獲准，他最後仍以4184票當選議員，但議員集體宣誓就職時，他因為還在看守所中，選擇出監後補宣誓就職。補宣誓就職後就遭提起公訴，今年1月間還因此遭判刑3年8月。另外檢方也提出當選無效之訴，新竹地院3月間一審將陳德木判決當選無效，目前案件上訴二審審理中。

判決指出，陳德木擔任某社區發展協會理事以及該協會旗下歌唱班主任，在決定參選後，就透過歌唱班成員，抄錄某社區居民名冊。而後在去年8月間，以每票1000元的行情，先向有投票權人12人探詢意見，並在隔月備妥現金4萬3千元，讓選民前來領取現金，最後僅有5人領取現金。檢調獲報後前往搜索，當場扣得名冊與現金3萬8千元，並向法院聲請羈押陳德木獲准。

檢方提起公訴後，一審法院審理時陳德木否認犯罪，一審法院最後根據相關共犯、證人的供詞，認定陳德木有罪，判刑3年8月。案經上訴，高等法院二審審理時，陳德木改全盤認罪。全案於29日宣判，高院改判刑2年，但宣告緩刑5年的自新機會，另外也開出緩刑的許多條件，陳德木未來不須入監，但因褫奪公權5年，他暫時也不能參加公職人員選舉。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
遭影射約砲劈腿　吳慷仁深夜發聲
8圖揭NONO色狼相簿！　「新一代女戰神」事蹟超狂
「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊4個不怕：接住妳們
統一獅上半季封王！超商咖啡「買1送1」爽喝　只有4天
獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚
Makiyo突接到范瑋琪電話！　改口「陳建州不喝酒」真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

偷車牌懸掛　男女夜遊北海岸遇警露陷「驚見2把槍」

快訊／台中3嫌拒檢還拖行警察「連5槍響」　2人遭逮1人在逃

高雄28歲男「倒車撞店家」洩憤　警迅速到場逮捕送辦

獨／砲轟范瑋琪「一家假貨」　周玉蔻當時正為誹謗案開庭

快訊／石門富基漁港「男連人帶車」墜海　雙手張開卡在漁船邊

屏東民宿冒火舌黑煙沖天　路人驚嚇呼喊樓上住客「你們趕快逃」

快訊／高雄轎車撞入民宅　疑似為「貓仔間」

快訊／慶祝學期結束！國中屁孩淡水河邊燒課本　全被帶回警局

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

李多慧貼心彎腰幫趕蟑螂！ 落地亂竄...和隊友嚇壞奔逃

Ella自爆曾遭侵犯「他手伸進內褲」　「哭著爬出來」..3姊妹都遇害

「W姓大咖男演員」遭匿名指控劈腿！　特徵曝光「有演員女友+演過檢察官」

陳零九「借卸妝油」：都跟小賴借XD　互動女生「妳情我願」不怕MeToo

李伊妍痛哭控廖峻「逼用嘴服務」　被帶到小房間：一輩子的陰影！

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

偷車牌懸掛　男女夜遊北海岸遇警露陷「驚見2把槍」

快訊／台中3嫌拒檢還拖行警察「連5槍響」　2人遭逮1人在逃

高雄28歲男「倒車撞店家」洩憤　警迅速到場逮捕送辦

獨／砲轟范瑋琪「一家假貨」　周玉蔻當時正為誹謗案開庭

快訊／石門富基漁港「男連人帶車」墜海　雙手張開卡在漁船邊

屏東民宿冒火舌黑煙沖天　路人驚嚇呼喊樓上住客「你們趕快逃」

快訊／高雄轎車撞入民宅　疑似為「貓仔間」

快訊／慶祝學期結束！國中屁孩淡水河邊燒課本　全被帶回警局

張震獲邀成為「奧斯卡新會員」親回應！　關繼威、古天樂也入選

8／1起禁止提供PLA免洗餐具　3大超商、4量販百貨回應

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

華碩發表新旗艦機Zenfone 10　5大特點一次看

WHO旗下機構認證「阿斯巴甜」可能致癌　零卡可樂、冰淇淋都有添加

必搶聯名美妝！雪肌精搭小美人魚、鬼滅之刃禰豆子眼藥水太軟萌

百貨賣「家庭號」漢堡軟糖！8克→88克摧毀童年　網笑：下巴會脫臼

高雄舉辦「肥貓大賽」！橘白貓10.6公斤奪冠　領獎一臉驚恐

「芭蕾老師」暗黑AV身分被挖出！　被迫請辭…認了上課氣氛很怪

搞威貓「被掏耳」不領情狂說NO 抗拒想逃...下秒竟發出馬叫聲！

社會熱門新聞

即／食品加工廠男員工掉進味噌桶　命危搶救中

暖警收留照顧3歲妹妹　31年後再次相遇

即／萬華食品加工廠男員工倒臥味噌槽　送醫不治

即／板橋幼兒園餵藥案！　「36學童檢驗結果」出爐

偷車牌懸掛　男夜遊遇臨檢露陷

快訊／台中3嫌拒檢！警開5槍　1人還在逃

周玉蔻北檢等開庭　抽空砲轟范瑋琪

即／石門富基漁港男墜海　警消員急打撈

屏東民宿冒火舌　路人驚呼「你們趕快逃」

竹科工程師PTT罵賴品妤「破麻」　下場慘了

即／高雄轎車撞入民宅　疑似為「貓仔間」

路口禮讓行人新制出爐　駕駛小心荷包

即／斗六分局警務員輕生搶救不治　留下一雙兒女

快訊／苗栗今早火燒車　驚見1焦屍

更多熱門

相關新聞

郭台銘要獨立參選？　王鴻薇曝可能時機點：賴清德做夢都會笑

郭台銘要獨立參選？　王鴻薇曝可能時機點：賴清德做夢都會笑

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨提名參選總統失利後，雖表態將支持獲徵召的新北市長侯友宜，但近期卻動作頻頻，引發外界猜測是否會獨立參選。對此，國民黨立委王鴻薇今日透露，「郭董在全代會之前可能有些行動」，她也認為，如果郭台銘真的宣布參選，對民眾黨總統參選人柯文哲或侯友宜都是不利的，到時民進黨總統參選人賴清德應該做夢都會笑。

「不要叫我老闆」！　朱立倫回應金溥聰：我就是總教練

「不要叫我老闆」！　朱立倫回應金溥聰：我就是總教練

藍訂柯條款　游：若遇到就看緣分

藍訂柯條款　游：若遇到就看緣分

「已沒服貿還談何重啟？」　柯建銘批柯文哲、侯友宜：沒法律常識？

「已沒服貿還談何重啟？」　柯建銘批柯文哲、侯友宜：沒法律常識？

青年支持度落後柯文哲、賴清德　侯友宜喊：選我遠離戰場

青年支持度落後柯文哲、賴清德　侯友宜喊：選我遠離戰場

關鍵字：

法律人權新竹縣縣議員陳德木賄選國民黨二審高等法院當選無效

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳慷仁深夜反擊！駁爆料：真的是睜眼說瞎話

廖峻兒子「對MeToo真正受害者抱歉」：發展非我們樂見

范瑋琪「懷孕只出5次門」打臉了！IG滿滿證據被挖

獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚

她爆「YT團體團長」偷拍私密片：放給團員看

買1送12！全聯鮮奶「超浮誇贈品」讓網暴動了

她腿「絞入機場電動走道」擠出血肉！現場緊急截肢

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

《如懿傳》女星也加入Metoo「遭到1次猥褻」

連闖紅燈也要讓！「斑馬線不讓行人」最高罰6000

「9位黑澀會美眉」回應一次看！

NONO最新犯行曝光！

Makiyo幫護航黑人　按讚留言「被強迫就眨眼睛」

黑人回應性騷「8hrs驚天改口」！網揪出1異常舉動

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

更多

最夯影音

更多
昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞
NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面