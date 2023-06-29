被控每票1000元賄選　新竹縣議員陳德木賄選案二審獲緩刑

▲新竹縣議員陳德木遭控賄選，二審獲判緩刑。（圖／翻攝陳德木臉書）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨籍新竹縣議員陳德木，遭檢方指控在2022年縣市議員選舉中，以每票1000元向選民賄選買票。一審判刑3年8月，案經上訴，陳男認罪，高等法院29日二審改判有期徒刑2年、緩刑5年，並需於判決確定後，繳交1百萬元給與公庫，並接受20小時法治教育，另外也須提供240小時義務勞務，此外，還要褫奪公權5年。

陳德木在選戰末期爆發賄選案件，遭檢方聲請羈押獲准，他最後仍以4184票當選議員，但議員集體宣誓就職時，他因為還在看守所中，選擇出監後補宣誓就職。補宣誓就職後就遭提起公訴，今年1月間還因此遭判刑3年8月。另外檢方也提出當選無效之訴，新竹地院3月間一審將陳德木判決當選無效，目前案件上訴二審審理中。

判決指出，陳德木擔任某社區發展協會理事以及該協會旗下歌唱班主任，在決定參選後，就透過歌唱班成員，抄錄某社區居民名冊。而後在去年8月間，以每票1000元的行情，先向有投票權人12人探詢意見，並在隔月備妥現金4萬3千元，讓選民前來領取現金，最後僅有5人領取現金。檢調獲報後前往搜索，當場扣得名冊與現金3萬8千元，並向法院聲請羈押陳德木獲准。

檢方提起公訴後，一審法院審理時陳德木否認犯罪，一審法院最後根據相關共犯、證人的供詞，認定陳德木有罪，判刑3年8月。案經上訴，高等法院二審審理時，陳德木改全盤認罪。全案於29日宣判，高院改判刑2年，但宣告緩刑5年的自新機會，另外也開出緩刑的許多條件，陳德木未來不須入監，但因褫奪公權5年，他暫時也不能參加公職人員選舉。