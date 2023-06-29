「別叫我老闆」　朱立倫回金溥聰「球隊老闆說」：我就是總教練

▲朱立倫出席國民黨中部共識營。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

有「金小刀」之稱的前國安會祕書長金溥聰昨日正式擔任侯友宜競辦執行長，寶刀出鞘第一件事就是明升暗降把「總教練」黨主席朱立倫拱成「球隊老闆」，外界質疑，表面上是尊重黨主席，實際上是要朱交出主導權，專責替選戰找資源就好。朱立倫今（29）日受訪時表示，自己就是黨主席，就是總教練，「不要叫我老闆」。

昨天侯友宜正式宣布由金溥聰擔任競辦執行長，還要負責統籌選務；金溥聰也出招，把朱立倫從「總教練」晉級為「球隊老闆」。朱立倫今日上午赴台中出席國民黨共識營，受訪時被問到是否有感覺「明升暗降」？朱回應，很感謝金溥聰在國民黨最辛苦時全力幫忙，他過去在選戰操盤、文宣上，都很有經驗。

朱立倫指出，國民黨就是一個大團隊，不管是金溥聰，還是擔任組織召集人的立法院國民黨團總召曾銘宗，以及行政院前副院長杜紫軍擔任國政顧問團召集人，未來也有很多朋友會加入，只有一個目標就是要勝選，希望侯友宜能獲得大家肯定，絕不會被見縫插針，就是一個大的團隊。

朱立倫強調，黨跟選務工作，未來幾個月後的競總都會結合，「我就是黨主席，就是總教練，不要叫我老闆」，老闆是所有黨員同志，大家一起來努力，各項工作都會匯集大家力量。