數據專家曝修正兩岸關係為2024關鍵　評柯文哲最懂抓議題引共鳴

▲黎榮章分析，柯文哲是三位總統候選人中最懂得抓議題並擴大產生共鳴的一位。（圖／記者袁茵攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選選戰開打，民眾黨參選人柯文哲支持度不斷攀升，引發熱議。對此，QuickSeeK輿情大數據創辦人黎榮章29日就在臉書分析，大數據顯示，2024的關鍵議題以兩岸關係如何修正最為引人注意，而柯文哲是三位參選人中最懂得抓議題並擴大產生共鳴的一位。

針對柯文哲的支持度水漲船高，黎榮章表示，吃味的人說柯文哲有強烈的投機性格，說他說謊成性，罵他沒有中心思想，變來變去，反覆無常，但他認為，這些都只是看到表象，沒有看到問題的核心，「柯文哲是三位總統候選人中最懂得抓議題並擴大產生共鳴的一位。」

針對2024總統大選預測，黎榮章曾經在4月底辦過一場「2024非綠之爭，讓輿情大數據成為你的選戰利器」，就曾經在開場時，發佈一個觀點，2024是「議題鬆動」的選舉年，誰能掌握議題的發語權，就可以掌握聲量，進而邁向成功。

黎榮章指出，大數據顯示，2024的關鍵議題以兩岸關係如何修正最為引人注意，主調已經從抗中保轉變成和平護台，同時延伸到台、日、美等距外交關係的拿捏，和發展適合現代戰爭的國防政策，民進黨的能源政策漸漸不被信賴，綠能、核能該何去何從也是關鍵攻防點，再來才是內政、交通、經濟、社福、教育等大小事務性問題。

黎榮章提到，回顧一下柯文哲這陣子提出什麼議題鬆動民眾的舊思想，他舉例，柯文哲主張核二三延役、核四再體檢，還說應務實面對台灣電價太低問題；國政白皮書主張重啟服貿談判，更呼籲民進黨趕快通過兩岸監督條例，實現民進黨承諾的兩岸人民協議條例立法；主張重建台灣的文官制度，改變換總統就要換掉6000個職務的結構。

「這陣子柯文哲是口無遮攔亂講嗎？」，黎榮章認為，看來不是，顯然柯文哲已經看到社會的脈動，正在鬆動原來存在的思想結構，然後重新建構它。