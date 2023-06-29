國際特赦組織訪民進黨　讚台灣亞洲民主人權典範

▲國際特赦組織昨天訪問民進黨。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國際特赦組織總會秘書長阿格妮絲·卡拉馬爾（Dr. Agnès Callamard）28日下午拜訪民進黨，他表示，台灣在亞洲是民主與人權的典範，通過多部人權公約施行法，並建立令人驚豔、印象深刻的「台灣模式」審查機制，期待台灣繼續扮演推動人權議題以及進步的立法。

訪賓成員除了總會工作人員外，還有亞太區中國議題倡議專員李紫盈（Gwen Lee），以及台灣分會秘書長邱伊翎、法案政策主任劉李俊達等人，雙方就台灣人權、政治現況、中國威權主義擴張等議題進行深度交流，相談甚歡。民進黨由黨秘書長許立明、副秘書長楊懿珊、國際部主任謝佩芬、性平部主任李晏榕、國際部副主任邱雯莉共同接待。

會中，針對卡拉馬爾提出的中國威權擴張問題，許立明表示，台灣的政治環境十分特殊，受到來自中國的壓力遠超過其他國家，由於同文同種，受到了大量認知作戰，台灣會努力捍衛自身不受侵犯、努力為台灣的民主抵禦威脅，但即使台灣的民主不斷遭受強鄰威脅，但對於人權的維護是堅定不移的。

許立明也說，台灣在民主化的道路，以及政治人權保護上，自戒嚴時期美麗島事件開始，就和國際特赦組織有非常密切的關係，也因為如此，在人權方面，台灣在亞洲國家內具有領先的標準，更深受國際肯定，民進黨認為人權、民主、自由的堅持，應該作為現代社會普世價值，並相信和台灣本土力量只要能夠共同堅持守護這些的價值，國際民主社會自然而然也會支持台灣，這也是民進黨努力的方向跟目標。

卡拉馬爾表示，台灣在亞洲是民主與人權的典範，特別是並非聯合國會員，仍然通過多部人權公約施行法，並建立令人驚豔、印象深刻的「台灣模式」審查機制，期待台灣繼續扮演推動人權議題以及進步的立法。會後，許立明也特別致贈寫著中文「愛」字、紀念台灣通過婚姻平權的盤子，以及經過特別設計、訂做，以玉山為背景、國際特赦組織黑黃配色為主體、寫著「Peace and Love for Taiwan」的手提袋給卡拉馬爾，希望愛與和平永存於世。