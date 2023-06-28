驚人巧合！女準備婚禮翻舊照片　驚見出生那天「未來婆婆」早出現

▲女子準備結婚翻找舊照片，才發現早在出生那天，除了親生母親，就連婆婆也陪在她的身邊。（示意圖／CFP，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

美國猶他州一名助產護士今年才知道，原來兒媳婦正是她20多年前親手接生的女嬰。這一切其實是她兒子與兒媳婦準備婚禮翻找舊照片時才發現的事情，兩人在打開未婚妻出生時的嬰兒手冊後，驚喜發現當時守在身邊的護士正是婆婆本人。

Good Morning America報導，助產護士瑪麗（Mary Ann West）2001年6月幫史黛西（Stacy Poll）接生，生產期間出現嚴重併發症，是她護理生涯中29年來從未遇過的狀況，令她印象深刻，所幸女嬰凱爾西（Kelsey Poll West）最終平安出生，長大成人。

2021年8月，凱爾西在銀行上班期間，結識來存錢的男子泰勒（Tyler West），兩人相談甚歡，後來約會成為情侶，並在今年2月到墨西哥旅行時訂婚，並把婚宴訂在5月。

為了製作婚禮影片，小倆口開始翻找舊照片。凱爾西透露，「當時正在看我的嬰兒手冊，接著就看到這張照片，上面的人就是瑪麗，泰勒那時候還說『那就是我媽』。」

這一切讓凱爾西直說，很感激她的婆婆，也很珍惜這段關係，「她能夠在我母親非常害怕的時候提供幫助，這意義重大，因為我媽媽對我來說就是全世界，當我出生這個世界上時，兩個媽媽都陪在我的身邊，這是我永遠感激的事情。」