驚人巧合！女準備婚禮翻舊照片　驚見出生那天「未來婆婆」早出現

▲女子準備結婚翻找舊照片,才發現早在出生那天,除了親生母親,就連婆婆也陪在她的身邊。(示意圖/CFP,圖中人物並非新聞當事人)

記者詹雅婷/綜合報導

美國猶他州一名助產護士今年才知道,原來兒媳婦正是她20多年前親手接生的女嬰。這一切其實是她兒子與兒媳婦準備婚禮翻找舊照片時才發現的事情,兩人在打開未婚妻出生時的嬰兒手冊後,驚喜發現當時守在身邊的護士正是婆婆本人。

Good Morning America報導,助產護士瑪麗(Mary Ann West)2001年6月幫史黛西(Stacy Poll)接生,生產期間出現嚴重併發症,是她護理生涯中29年來從未遇過的狀況,令她印象深刻,所幸女嬰凱爾西(Kelsey Poll West)最終平安出生,長大成人。

2021年8月,凱爾西在銀行上班期間,結識來存錢的男子泰勒(Tyler West),兩人相談甚歡,後來約會成為情侶,並在今年2月到墨西哥旅行時訂婚,並把婚宴訂在5月。

為了製作婚禮影片,小倆口開始翻找舊照片。凱爾西透露,「當時正在看我的嬰兒手冊,接著就看到這張照片,上面的人就是瑪麗,泰勒那時候還說『那就是我媽』。」

這一切讓凱爾西直說,很感激她的婆婆,也很珍惜這段關係,「她能夠在我母親非常害怕的時候提供幫助,這意義重大,因為我媽媽對我來說就是全世界,當我出生這個世界上時,兩個媽媽都陪在我的身邊,這是我永遠感激的事情。」

This nurse found out she delivered her son's future wife 22 years ago https://t.co/VqGAdOZUt6 pic.twitter.com/0JGGQLYrq7