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嘉大2615人畢業　台灣商會聯合會總會長李天柒獲頒名譽博士

▲▼ 嘉大頒授世界台灣商會聯合會總會長李天柒名譽博士 。（圖／嘉義大學提供）

▲▼ 嘉大頒授世界台灣商會聯合會總會長李天柒名譽博士 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學今(27日)上午在蘭潭校區瑞穗館舉行112級畢業典禮「季。憶底片-拾憶青春 逐光而行」，除有蔡英文總統及賴清德副總統的畢業祝福影音，也邀請知名畢業校友魏暉倪錄製祝福短片獻給畢業生。典禮由嘉大林翰謙校長主持，以跨校區聯合視訊方式直播授證撥穗及頒獎實況，讓畢業生帶著師長滿滿的祝福迎向錦程。

▲▼ 嘉大頒授世界台灣商會聯合會總會長李天柒名譽博士 。（圖／嘉義大學提供）

嘉大今年畢業生有2,615人畢業，其中畢業的境外學生與僑生達51人。典禮中特別頒發名譽博士學位予越南校友會李天柒理事長，李理事長早在1989年便赴越南同奈設立傢俱工廠「協楊木業股份有限公司」致力於國際木業發展，績效卓著，屢獲越南政府頒發外銷績優廠商殊榮。曾任中華民國僑務委員會僑務促進委員、亞洲臺灣商會聯合總會會長、越南臺灣商會聯合總會總會長、越南同奈商會創會長及越南臺灣家具公會會長等，去(2022)年更高票當選世界台灣商會聯合會第30屆總會長，在海外貿易與國際舞台扮演重要角色。

▲▼ 嘉大頒授世界台灣商會聯合會總會長李天柒名譽博士 。（圖／嘉義大學提供）

▲ 嘉大林翰謙校長 。（圖／嘉義大學提供）

林翰謙校長致詞時提到，2019年嘉大創校百週年之際在大家殷切期盼與努力下成立越南校友會，李天柒校友願意承擔起理事長的責任，凝聚嘉大越南校友們對母校的向心力。2020年新冠肺炎疫情開始蔓延，口罩在臺灣極度匱乏時，更在李理事長號召下，短時間克服萬難募集近4,000個口罩跨海贈予嘉大防疫，同時也協助嘉大學弟妹至海外實習，讓學生就業無縫接軌。今天授予名譽博士給李天柒總會長，感謝李學長（柒哥）對母校的貢獻。

▲▼ 嘉大頒授世界台灣商會聯合會總會長李天柒名譽博士 。（圖／嘉義大學提供）

▲ 嘉大畢業典禮 。（圖／嘉義大學提供）

李天柒名譽博士致詞時特別囑咐學弟妹，未來踏出校園，有機會到世界各地發展，遇到任何困難，無論是經濟文化或生活方面，都可以尋求當地台商會、臺灣駐各地代表處或辦事處，或者是嘉大校友會協助，你就可以得到安全。同時也鼓勵大家，現今各企業正思考在營收成長同時兼顧保護地球，達到永續經營，因此，ESG相當值得學習，是未來值得發展的方向，期待學弟妹秉持KANO努力不懈的學習精神，創造自己精彩的人生。

典禮中，林校長勉勵畢業生們「一日嘉大人、永遠嘉大人」，在嘉大的學業可能暫告一段落，但人生的學習才正要陸續展開，期許大家要能看見更高、更遠的自己，每天在社會進步、人類幸福的建設中，留下自己努力付出的心意，讓我們與校友們共同珍惜緣分、一起奮鬥、互相榮耀。

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