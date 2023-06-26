連2嗆柯文哲？　邱顯智：ECFA是「爽舔糖衣毒藥沒下肚」

▲邱顯智晚間兩度發文暗酸柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨主席柯文哲主張重啟服貿談判，柯回「一直都是反黑箱，不是反服貿」，又酸蔡政府為何不廢掉ECFA；時代力量前立委黃國昌也回應該議題表示，318運動的核心是先立法再審查。不過，時代力量立委邱顯智26日晚間兩度發文，雖未指名道姓，但直言「ECFA就是台灣爽舔糖衣但毒藥沒有下肚，這種便宜中國沒意見幹嘛不佔？」

邱顯智今天晚間表示，把「318反黑箱服貿運動」訴求簡化為追求程序正義的「反黑箱」，這是扭曲歷史，只強調「反黑箱」，把反對中國以經促統、反對金權財團兩岸買辦的精神完全丟棄，這是背叛一整個因為對國家前途、個人未來感到深刻憂慮才走上街頭的世代。

邱顯智怒嗆，把318運動為了擋下服貿的「反黑箱」、「逐條審查」運動策略拿來背書「不反服貿」，把「反黑箱以反服貿」偷換成「反黑箱不反服貿」，甚至提倡重啟服貿的政客，台灣人民都應該唾棄他們。

發出第一篇文章不到兩小時後，邱顯智再度發文指，以自己從事人權運動的多年經驗，如果單純反黑箱的程序訴求能號召數十萬人街，台灣的人權與司法程序正義早就飛天了；反服貿就要滑坡到廢除ECFA、甚至不跟中國做生意？說這種話的根本不懂ECFA是什麼，滑坡滑到台灣海峽。

邱顯智批評，ECFA是個經濟合作架構，先有減免關稅的早收清單再到服貿貨貿全面談判，因為中國想要以經促統，所以超級讓利，2011年至2022年台灣輸中減免了94億，中國輸台只減免10億，只是歷史總有意外，318幹掉了服貿，用大家最愛的糖衣毒藥講，就是台灣爽舔糖衣但毒藥沒有下肚，這種便宜中國沒意見幹嘛不佔？