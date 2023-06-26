高雄補教狼師性侵13歲學生　王婉諭拋修法主張

▲王婉諭今天上午與受害者一同舉行記者會。（圖／王婉諭國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

時代力量立委王婉諭26日上午舉行記者會指控，高雄市智冠文理補習班負責人王冠智（王冠睿），曾性侵補習班學生，且該生當時年僅13歲。受害者A小姐表示，台灣的社會風氣已然進步成熟到願意看見、聲援社會角落中的林奕含／房思琪，後續會勇敢配合相關調查，讓事實完整揭露，保護更多的受害者。

A小姐日前在臉書發文指控，13歲時遭受補教老師性侵長達3年，老師時常趁著獨處期間性侵、逞慾，然而時隔20多年，這名教師仍在工作，招收的學生範圍包含前鎮籬仔內、崗山仔地區，以及鄰近鳳山五甲的國中。

對此，王婉諭今天上午陪同受害者A小姐，與人本教育基金會、台北律師公會犯罪被害委員會律師陳孟秀一同舉行記者會。A小姐說，教育和升學不該是如此，孩子們能健康、平安、快樂地長大，受到完善保護，是所有家長們的共同盼望，希望成為大人的各位，為了下一代、甚至往後每一代的孩子，一起勇敢站出來。

王婉諭補充，目前《刑法》規定性侵不滿14歲兒少的追訴期是20年，但澳洲皇家兒童性侵調查發現，倖存者平均花23.9年才第一次揭露同年性侵的經歷，往往已經超過刑法上的追訴期，應該考量兒少性侵的特殊性，將追訴期從成年後起算。

人本教育基金會主任秘書陳志遠說，雖本案非屬校園性平事件，高雄市教育局應依《補習及進修教育法》第9條第6項第 2款規定對本案進行調查，且因事件性質與校園性侵相近，市府仍可借重所設性平會的專業委託調查，並應針對該補習班老師曾授課班級的學生資料，進行擴大調查。