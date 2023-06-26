柯侯贊成重啟服貿　時代力量：爭奪親中第一品牌

▲民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者袁茵翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

重啟服貿談判議題成為總統選戰焦點，國民黨、民眾黨參選人侯友宜、柯文哲均表態支持，但民進黨參選人賴清德反對。時代力量26日表示，敬告侯、柯，別為了爭奪親中第一品牌，搶當「馬英九2.0」；台灣基進則批評，柯不斷配合中國，將台灣與中國經濟掛勾，為中國現在的經濟壓力解套。

時代力量今天指出，兩岸服貿不外乎兩件事，促進台灣產業發展，和加速向中國整合，而無論當年或現在，都看不到對台灣產業發展的益處，剩下的不就只是和中國整合嗎？就在經濟學界多預測中國經濟衰退，柯、侯兩人卻大談重啟服貿，究竟是看不清國際政經趨勢，還是為了2024年總統大選，展開「能和中國談」第一品牌爭奪戰？

時代力量重申，10年前，「反服貿」是許多時代力量成員的共同主張，10年後，時代力量依然「反服貿」，反對兩岸經濟一體化，並再次明確表達，應優先制定「兩岸協議監督條例」，完善兩岸協議監督法制。

台灣基進台南市議員李宗霖則指出，前立委黃國昌今天上午在記者會中提到「兩岸協議監督條例」，整個火都上來了，黃國昌要幫柯文哲當化妝師嗎？難道黃國昌的意思是，現在柯文哲談重啟服貿，只要立法審查後台灣人就可以欣然接受了嗎？

李宗霖痛批，柯文哲不斷配合中國，想辦法幫忙中國在全世界建立「去風險供應鏈」的同時，將台灣與中國經濟掛勾，為中國現在的經濟壓力解套，而黃國昌則是頂著當年「戰神」的光環，扭曲反服貿運動的意義暗助柯文哲，用一個「法務部長」就可以將自己的人格出賣，對當年數十萬站上街頭的民眾，情何以堪？