邱顯智轟柯文哲背叛上街頭的世代　「提倡重啟服貿的政客都該唾棄」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵翻攝）



記者陶本和／台北報導

重啟服貿談判議題成為總統選戰焦點，國民黨、民眾黨參選人侯友宜、柯文哲均表態支持。對此，時代力量立委邱顯智26日表示，把「318反黑箱服貿運動」訴求簡化為追求程序正義的「反黑箱」，是扭曲歷史，把反對中國以經促統、反對金權財團兩岸買辦的精神完全丟棄，這是背叛一整個因為對國家前途、個人未來感到深刻憂慮才走上街頭的世代，他認為提倡重啟服貿的政客，都應該唾棄。

針對重啟服貿的議題，柯文哲26日接受「POP撞新聞」廣播專訪，主持人黃暐瀚先是播放柯文哲2014年3月27日、太陽花學運第10天時，柯文哲接受專訪片段，當時柯文哲聲稱，若有人問他服貿，「我覺得大方向是對的，執行方向不好，所以執行方向不好時，搞得亂七八糟，有時立意良好但執行不當」、「我是反黑箱，我不是反服貿」。

柯文哲表示，這是比較接近醫生的思維，因為世界上不可能沒有細菌，只能讓身體強一點、免疫系統更好一點，既然中國大陸是一個重要的經濟體，所以要的是規範，而不是全不不來往，「我在媒體上嗆賴清德，問題是他也不敢回答，我問他說『那ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）要不要停掉？」

由於侯友宜也表達跟柯文哲相同態度，主張應該重啟服貿談判。對此，當初參與318學運的時代力量立委邱顯智表示，把「318反黑箱服貿運動」訴求簡化為追求程序正義的「反黑箱」，這是扭曲歷史，只強調「反黑箱」，把反對中國以經促統、反對金權財團兩岸買辦的精神完全丟棄，這是背叛一整個因為對國家前途、個人未來感到深刻憂慮才走上街頭的世代。

邱顯智說，把318運動為了擋下服貿的「反黑箱」、「逐條審查」運動策略拿來背書「不反服貿」，把「反黑箱以反服貿」偷換成「反黑箱不反服貿」，甚至提倡重啟服貿的政客，台灣人民都應該唾棄他們。