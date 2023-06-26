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Motorola經典摺疊機razr 40系列亮相　市面最大3.6吋外螢幕超吸睛

▲▼ Motorola,razr 40 Ultra,razr 40,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Motorola 公開兩款智慧型手機新機。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

Motorola 在 6 月 26 日公開最新款摺疊手機，過去 Motorola 在 19 年前推出經典摺疊式掀蓋功能手機掀起風靡全球搶購熱潮，成為 Motorola 的經典之作。今年以超越致敬經典，推出全新摺疊機種 motorola razr 40 ultra 與 motorola razr 40，期望透過高品質、創新與值得信賴的特色，再度成為消費者心目中的首選。

motorola razr 40 ultra 是目前市面上外螢幕最大的直式摺疊手機，使用者可在 3.6 吋外螢幕享受無與倫比的全功能體驗，如打字傳訊、看影片、開啟 Google 導航、電子支付等，生活大小事一手掌握。而 motorola razr 40 配有 6,400 萬畫素主鏡頭，6.9 吋螢幕搭配 144Hz 螢幕更新率，提供絕佳的流暢度與畫面表現。

▲▼ Motorola,razr 40 Ultra,razr 40,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ motorola 公開售價。（圖／記者樓菀玲攝）

motorola razr 40 ultra

motorola razr 40 ultra 擁有目前市面上最大且最快的外螢幕，3.6 吋及 144Hz 螢幕更新率，使用者在手機收折的狀況下，單手也能輕鬆在外螢幕開啟完整鍵盤打字，隨時回覆重要訊息；外螢幕也能輕巧地呈現 Google Maps 或 Google Wallet，幫助使用者在陌生街頭找到方向，或是快速達成行動支付。

外螢幕上可以根據使用習慣置放 5 個常用的功能捷徑，方便隨時啟動使用，不論是背景主題、小圖示甚至是字體，也都能自由客製化，另外還包括 8 款時鐘樣式，Motorola也獨家為 motorola razr 40 ultra 推出多款外螢幕小遊戲、動態桌布和超萌角色，提供更加豐富的使用體驗。

▲▼ Motorola,razr 40 Ultra,razr 40,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 外螢幕可自訂小遊戲、動態桌布、超萌角色等內容。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ Motorola,razr 40 Ultra,razr 40,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 機身配有 3.6 吋外螢幕，可用來自拍使用。（圖／記者樓菀玲攝）

motorola razr 40 ultra 搭載高通 Snapdragon 8+ Gen 1 旗艦晶片以及 6.9 吋 OLED 大螢幕，並支援 165Hz 超高螢幕更新率，搭配 Dolby Atmos 認證喇叭，透過分割畫面模式，motorola razr 40 ultra 更可以一次開啟需要的應用程式多工處理。

手機本身採用水滴型態轉軸，翻開手機時呈現出無縫光滑的全尺寸螢幕，也能支援多角度懸停，保持在不同型態的站立模式。此外，motorola razr 40 ultra 擁有 3,200 萬畫素自拍鏡頭和 Quad Pixel 技術，搭配免持拍照錄影功能，或是透過雙螢幕同時拍攝，產出創意短片；即使在光影昏暗的環境下，手機的夜拍模式也能夠過演算法處理所拍攝的大量素材，轉換成清晰的成像。

▲▼ Motorola,razr 40 Ultra,razr 40,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 機身轉軸可用各種角度開啟手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ Motorola,razr 40 Ultra,razr 40,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ motorola razr 40 ultra 實際使用情況。（圖／記者樓菀玲攝）

Motorola 去年品牌和國際色彩組織 Pantone 建立全球獨家合作夥伴關係，推出採用 Pantone 2023 年度代表色非凡洋紅（Viva Magenta）的 edge 30 fusion。非凡洋紅（Viva Magenta）代表旺盛活力以及無畏精神，是「力量」的象徵。今年充滿科技力的 motorola razr 40 ultra 也採用同款色調，凸顯科技與色彩的時髦大膽。

▲▼ Motorola,razr 40 Ultra,razr 40,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲motorola razr 40 ultra 非凡洋紅色調。（圖／記者樓菀玲攝）

motorola razr 40

motorola razr 40 搭載 6,400 萬畫素主鏡頭、1,300 萬畫素超廣角/微距鏡頭以及 3,200 萬畫素前自拍鏡頭，完美保存每個精彩瞬間。4,200mAh 大容量電池，能持久供應電力，同時支援 30W 快充，是娛樂不可或缺的最佳夥伴。

機身同樣採用直式摺疊螢幕設計，並加入水滴型態轉軸，將摺疊螢幕的摺痕降到最低。螢幕方面，主螢幕擁有 6.9 吋FHD+ 高畫素和 144Hz 螢幕更新率，同時配有方便小巧的1.5 吋外螢幕，滿足隨時瀏覽重要訊息的需求。

▲▼ Motorola,razr 40 Ultra,razr 40,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 機身水滴型態轉軸可多角度使用。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ Motorola,razr 40 Ultra,razr 40,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 機身上方配有 1.5 吋外螢幕。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ Motorola,razr 40 Ultra,razr 40,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ motorola razr 40 橄欖灰綠、豆腐白雙色機身。（圖／記者樓菀玲攝）

 

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