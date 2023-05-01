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Pixel新款處理器採用Tensor G3　效能接近高通驍龍8 Gen2

▲▼Google,Tensor,Pixel,Pixel 8,Pixel 8 Pro,智慧型手機（圖／翻攝自Google）

▲ 網友爆料 Google 下一代處理器消息。（圖／翻攝自Google）

記者樓菀玲／綜合報導

隨著 Google 2023 年度 I/O 大會將於 5 月 10 日在美國加州盛大登場，近日有網友爆料宣稱 Tensor G3 將會是 Google 下一代 SoC，有望在大會主題演講中亮相，這款處理器將會成為今年旗艦產品 Pixel 8 和 Pixel 8 Pro 的主要核心。

儘管高通第三代驍龍 8 將搭載 Cortex-X4 核心，頻率更高達 3.40 GHz、最高可達 3.70 GHz，加上台積電 4nm 工藝優於三星 4LPP 工藝，Tensor G3 似乎難以與之一較高下。

據透露，Tensor G3 在 CPU 性能上可能與高通第二代驍龍8不相上下，但與即將推出的第三代驍龍 8 相比仍有差距。Tensor G3的CPU 部分採用 1+4+4 架構，共 9 個核心。其中，超大核將延續 Cortex-X3 核心，頻率達到 3.30 GHz；另有四個 Cortex-A715 性能核心，頻率為 2.60 GHz；以及四個 Cortex-A510 能效核心，頻率介於 2.20 至 2.30 GHz 之間。

值得一提的是，Google 將選擇三星 4LPP 工藝來製造 Tensor G3 晶片，而非 Exynos 2400 所用的 4LPP+ 工藝，意圖降低成本，然而這可能讓部分使用者感到失望，因為 Tensor G3 在性能上也無法與 Exynos 2400 相比較。

此外也有消息稱，Tensor G3 實際上可能是三星未發布的 Exynos 2300 的改良版，GPU 部分則有望啟用三星與 AMD 共同研發的 Xclipse 930，即 Exynos 2200 所使用的 Xclipse 920 的升級版本。

 

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