Pixel新款處理器採用Tensor G3　效能接近高通驍龍8 Gen2

▲ 網友爆料 Google 下一代處理器消息。(圖/翻攝自Google)

記者樓菀玲/綜合報導

隨著 Google 2023 年度 I/O 大會將於 5 月 10 日在美國加州盛大登場,近日有網友爆料宣稱 Tensor G3 將會是 Google 下一代 SoC,有望在大會主題演講中亮相,這款處理器將會成為今年旗艦產品 Pixel 8 和 Pixel 8 Pro 的主要核心。

儘管高通第三代驍龍 8 將搭載 Cortex-X4 核心,頻率更高達 3.40 GHz、最高可達 3.70 GHz,加上台積電 4nm 工藝優於三星 4LPP 工藝,Tensor G3 似乎難以與之一較高下。

據透露,Tensor G3 在 CPU 性能上可能與高通第二代驍龍8不相上下,但與即將推出的第三代驍龍 8 相比仍有差距。Tensor G3的CPU 部分採用 1+4+4 架構,共 9 個核心。其中,超大核將延續 Cortex-X3 核心,頻率達到 3.30 GHz;另有四個 Cortex-A715 性能核心,頻率為 2.60 GHz;以及四個 Cortex-A510 能效核心,頻率介於 2.20 至 2.30 GHz 之間。

Tensor G3

ARM Cortex-X3 MP1 3.3 GHz + ARM Cortex-A715 MP4 2.6 GHz + ARM Cortex-A510 MP4 2.2~2.3 GHz



If SF hasn't fooled us again, this chip will beat the 8 gen2.

Because SF4 does not "nominally" lose to TSMC N4 pic.twitter.com/g4A9x2eC7Y