快訊／高雄爆今年首例本土登革熱　茄萣60歲女確診！疫調出爐

▲茄萣區出現今年高雄首例登革熱個案。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

疫情燒進高雄！今（26）日新增今年首例本土登革熱病例，個案為本市茄萣區60多歲女性，6月21日開始出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、嘔吐、食慾不振等症狀，至診所就醫未改善，6月24日前往醫院看診經採檢通報NS1快篩陽性，6月26日檢體經中央實驗室綜合檢驗結果為PCR陽性、登革熱第一型，同先前台南市本土疫情檢出登革熱病毒血清型。

經疫調，該名個案工作地在台南市東區，平時活動地點以住家及工作地為主，研判為其工作地台南市社區傳播鏈衍生。高雄市於昨（25）日接獲此個案立即召開區級前進指揮中心會議，並前往個案居住地、活動地執行孳生源清除、室內壓罐噴藥及掛蚊燈監測工作，今已進行住家周邊半徑100公尺社區疫情調查、家戶噴藥、地毯式孳生源清除等緊急防治工作，防堵疫情擴散風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄爆今年首例本土登革熱確診，疫調結果出爐。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局提醒，因應台南市發生本土登革熱群聚疫情（截至6/25累計本土58例），且疫情已有延伸趨勢，高雄與台南為一日生活圈往返頻繁，市民朋友如出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應立即前往高雄市521家登革熱合約診所就醫並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。茄萣區的民眾可至茄萣區衛生所、茄萣好診所、顏診所、醫生館診所進行登革熱NS1快篩。

▲▼市民若出現疑似症狀，應立即前往高雄市521家登革熱合約診所就醫並告知活動史。（圖／記者賴文萱翻攝）

目前已進入登革熱流行季節，呼籲市民朋友一起動手清除積水容器等孳生源;戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可之防蚊藥劑。此外，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）並使用NS1快篩試劑，有效縮短病例隱藏期，共同維護社區民眾健康。

▲▼陳其邁呼籲市民朋友積極配合防疫整頓環境，每週定期巡倒清刷。（圖／記者賴文萱翻攝）