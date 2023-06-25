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台南登革熱疑擴散至高雄！60多歲女快篩陽　6區防火牆高度警戒

▲▼高雄登革熱 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄茄萣區出現登革熱疑似個案，市府防疫團隊前往個案住家附近清查環境。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市政府防疫團隊今（25）日接獲台南通報一名居住於茄萣區，工作地在台南市東區的60多歲女性，平時活動地點為住家及工作地。21日開始出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、嘔吐、食慾不振等登革熱疑似症狀，於住家附近診所看診未改善，24日前往醫院看診經採檢通報NS1快篩陽性，檢體已送中央實驗室檢驗中，目前個案已經收治住院觀察中。

▲▼高雄登革熱 。（圖／記者陳宏瑞攝）

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▲高雄茄萣區出現登革熱疑似個案，市府防疫團隊前往個案住家附近清查環境。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市今日接獲此個案立即召開茄萣區級前進指揮中心會議，並規劃執行居住地周邊半徑100公尺強制孳生源檢查及室內壓罐噴藥丶掛蚊燈監測等緊急防治工作。防疫人員於個案住家周邊查獲花器、水桶、輪胎等積水，已孳生病媒蚊幼蟲，現場依法開單告發，裁罰1200元以上罰鍰。

高雄市政府因應台南市登革熱群聚疫情（截至6月24日，累計本土42例），北高雄6區防火牆持續進行高風險場域環境整頓，衛生局籲請民眾針對室內外進行容器減量，收妥瓶瓶罐罐、帆布、保麗龍等雜物，儲水桶務必加蓋，落實「巡、倒、清、刷」，防範病媒蚊孳生。

▲▼高雄登革熱 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄茄萣區出現登革熱疑似個案，市府防疫團隊緊急召開防疫會議。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

衛生局提醒，端午連假民眾出遊返家後，如出現出現發燒、頭痛、關節肌肉痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等登革熱疑似症狀，請停止上班上學，立即前往高雄市521家登革熱合約診所( https://gov.tw/146 )就醫並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。此外，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），特別是有台南仁德及東區工作史或活動史的民眾，看診時請告知醫師，使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，請民眾積極配合高市府防疫團隊採取之防治工作，共同防治登革熱。

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