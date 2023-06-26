登革熱燒進高雄！茄萣1例「快篩陽」　陳其邁坦言有防疫壓力

▲高雄茄萣區出現登革熱高度疑似個案。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台南本土登革熱疫情已達58例、擴及6行政區，昨（25）日高雄茄萣區也出現高度疑似個案，經疫調可能為工作地台南市社區傳播鏈的延伸。市長陳其邁今天前往茄萣區視察社區登革熱防治工作，他說，有1例快篩陽在茄萣，今天PCR的報告應該會出爐，而整體東南亞疫情比去年還要嚴重3倍，坦言勢必在防疫上會形成很大的壓力。

高雄茄定出現首例登革熱快篩陽個案，今天PCR的報告將出爐，陳其邁表示，有針對茄萣區疑似患者的居家進行環境清消，初步檢查個案居家的周遭環境，包括容器、環境等等並不理想，呼籲市民朋友要特別注意巡、倒、清、刷，假如有疑似症狀的話，也要跟當地的診所醫師來聯繫。

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▲▼陳其邁今天前往茄萣區視察社區登革熱防治工作。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁直言，整體東南亞疫情比去年還要再嚴重3倍，國際間的東南亞國家跟高雄往來非常密切，不管是經商、旅遊也隨著疫情解封，大量增加這種流動人口，勢必會在防疫上形成很大的壓力。因此高雄市在6月15日台南第一例發生的時候，就成立北高雄前進指揮中心。

因應登革熱疫情，高市府啟動緊急防治防火牆，後續將持續加強高風險場域如髒亂空屋空地、菜園、市場攤集場、果菜市場、公園綠地、工地、觀光景點等，孳生源巡查、病媒蚊監控、噴藥消毒及環境大掃蕩、社區動員及衛教宣導、健康監測。

▲▼陳其邁呼籲市民朋友積極配合防疫整頓環境，每週定期巡倒清刷。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局表示，統計截至今日，六區累計清除積水容器3,991個、列管空屋、空地、儲水菜園、積水地下室共430處，強化通報訪視診所133家，22個市場掛高效能捕蚊燈持續進行病媒監控。

提醒市民朋友如有高燒（≧38℃）、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等現象，應立即就醫並做登革熱NS1快篩，就醫民眾如有台南市活動史、工作史，請務必主動詳實告知診療醫師，以利醫師診療。