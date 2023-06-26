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接生超過5000名嬰兒！103歲助產士過世　盧秀燕至靈堂上香悼念

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲台中市府客委會主委江俊龍（右）曾探望羅劉阿自。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市東勢區軟埤坑羅劉阿自出生於日治時期大正9年（1920年），從事助產士工作40年、接生超過5000名新生兒，2021年曾獲選成為台中市政府「經典女力代表」，本月23日以103歲高齡福壽全歸。台中市長盧秀燕今（26）日特至靈前上香悼念，讚許羅劉阿嬤的仁心仁術，曾幫助許多貧困的婦女度過危險，感念她一生無私奉獻。

盧秀燕今日前往羅劉阿嬤的靈位上香並慰問家屬，她說，羅劉阿嬤不僅替上千名產婦接生，也幫助許多難產嬰兒順利出生，更是靠著自己的力量，在那個保守的時代，走出自己的一條路，從她身上看見台中客庄女性故事中那股堅韌的力量。

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▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕今前往羅留阿自靈堂致意。（圖／台中市政府提供）

台中市府客委會主委江俊龍表示，在過去重男輕女的社會環境，羅劉阿自家是當時極少數讓女生去上學的家庭，後來姊姊畢業於台中州立彰化女子高等普通學校，她也於18歲時成為合格的助產士，是當時唯一參與講習半年就拿到證照的學生，但礙於法定最低執業年齡為23歲，便先至公學校幫忙教課，一到23歲便開始執業，開始她40年的產婆人生。

江俊龍指出，羅劉阿嬤熱愛生命，從她手中接生的5000多條新生命無一流失，她更幫助許多難產的婦女度過危險，甚至遇上緊急狀況為搶救生命還願意擔保醫藥費，至今地方上仍常有受其幫助的鄉親會到晁興號商行雜貨店，感謝她當年的救命之恩。

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲羅劉阿自接生超過5000名新生兒。（圖／台中市政府提供）

江俊龍提到，羅劉阿嬤的助產士生涯承擔很大的壓力，因為她珍視每一條生命，無不全力以赴；退休之後，在東勢通往和平的軟埤坑路上，開了一家雜貨店，裡面應有盡有，一百多歲，還能夠用心算、珠算記帳，身強體健、耳聰目明，一生和善待人、樂觀開朗、聰慧開明，今無病無痛安詳離世，福報甚深，她傳奇奮鬥助人的一生，留給世人無限景仰。

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