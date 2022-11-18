農村男為母豬接生結果自己死了　父目擊屍體崩潰：扒都扒不動...

▲父親描述兒子死狀心情相當悲痛。（圖／翻攝自光明網）

記者蔡儀潔/綜合報導

大陸哈爾濱一家農戶養的豬要生產了，飼主盧正興沒日沒夜在豬圈忙碌，可沒想到13日凌晨，他在接生時突然發生意外死亡。年邁的父悲痛表示，「我兒子在那兒趴著呢，我就扒拉扒拉，也不動。」

▲父子二人租了房子來養豬增加收入。（圖／翻攝自光明網）

據《光明網》報導，盧正興與父親為了多賺一些錢，在村裡租了一間房子專門養豬，本月初懷孕的母豬即將生產，為了接生，父子二人每天輪流來豬圈看著。

▲豬也死了。（圖／翻攝自光明網）

11月12日晚上，母豬開始產仔，更有經驗的盧正興就來到豬圈守夜。隔天早上，父親到場時發現出事了，「我一瞅這豬都死了，都不動彈了，我一進小屋看，我兒子沒在小屋，我就往屋裡這邊跑，上產床找，一瞅在那床上趴著呢。我的兒子呀，咋招呼也沒動靜。」

▲現場的發電機。（圖／翻攝自光明網）

為什麼一夜之間豬和人都死了呢？盧正興父親檢查現場發現，當天村子停電，兒子借了一台發電器搬到現場，同時因為害怕豬著涼，於是將排風口堵住了，「我們早上來的時候，發電機已經早就熄滅了，已經沒有多少油了，燒沒了。」

最後斷定，盧正興死於一氧化碳中毒。事發後，盧正興的父母悲傷欲絕，每天看著兒子的照片掉眼淚，15歲的孫子還在讀書，如今學費也成了問題，所幸最終村民紛紛捐款，幫助這個家庭度過難過。

另外，當地鄉長表示，已經為死者一家向上級民政部門申請臨時救助，同時呼籲廣大養殖戶，在冬季注意通風、注意用電安全，近期也會組織工作人員逐戶進行宣講。