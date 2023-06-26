葉元之訪苗博雅惹議　黃光芹批：其實就是「政媒兩棲」之亂

▲黃光芹批評，葉元之亂就是政媒兩棲之亂。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨新北市議員葉元之日前直播專訪北市議員、立委參選人苗博雅，引發同選區的國民黨立委參選人羅智強子弟兵、北市議員楊植斗質疑是幫忙造勢，葉元之也急滅火道歉。對此，媒體人黃光芹26日就在臉書批評，「葉元之之亂，其實是政媒兩棲之亂」，如果他訪問的不是苗博雅，而是免費讓羅智強置入就可以？

黃光芹以「從葉元之持主持棒，看政媒兩棲的無視感」為題發文指出，黨政軍退出媒體，是他們那一代政治人和媒體人追求的理想，透過立法落實的理念。她大嘆，曾幾何時，台灣進入數位時代，在網路無法規範的情形下，葉元之持主持棒，竟引起候選人吃味，她直言，「既見媒體影響力，又可動搖選情，以後哪個參選人或政治人物不這樣幹？」

「葉元之之亂，其實是政媒兩棲之亂」，黃光芹表示，如果葉元之訪問的不是苗博雅，而是免費讓羅智強置入就可以？她再提到，以及，葉元之自己就是參選人，藉政媒兩棲之力，來加持自己，有法可管？

黃光芹最後大批，「這些人違背的是政媒不兩棲的精神，然而這個年代，誰跟你講這些？落跑有理、違規無罪，是政壇的亂象，也是一種政治合謀，你拿我怎麼辦！」