華爾街日報：布林肯與中國高層官員會談　台灣大選成重要議題

▲美國國務卿布林肯。（圖／達志影像／美聯社）

中央社台北26日電

華爾街日報報導，美國國務卿布林肯近期與中國高層官員會談，台灣大選成重要議題，北京認為賴清德是「台獨」陣營的一員，詢問美國是否將民進黨視為朋友，布林肯則重申美國不干預。

華爾街日報今天以「中國試圖就即將舉行的台灣大選爭取美國的合作」為標題報導，引述知情人士透露，布林肯（Antony Blinken）最近訪問中國期間與中國高級官員的會談中，台灣即將舉行的總統選舉是個重要議題。

報導指出，北京方面試圖了解華盛頓方面對台灣選舉的興趣，並向布林肯表達了他們對民進黨總統候選人的擔憂。中國官員暗示，台灣副總統賴清德的政治立場可能會加劇台海緊張局勢，進一步損害美中關係。北京方面認為賴清德是「台獨」陣營的一員。

知情人士說，在上週的會晤中，中國官員問布林肯，對於明年1月舉行的台灣選舉的結果，美國是否有既得利益，美國人是否將民進黨視為朋友。布林肯則重申了美國政府的立場，即在台灣選舉期間，美國將不偏不倚，不支持對選舉過程進行任何干預。

這些知情人士透露，中方關於台灣問題的提問是布林肯兩天中國之行中一個主要的討論點。這凸顯出台灣在多大程度上處於美中緊張關係的中心。

目前，華盛頓和北京方面正在試圖穩定美中關係。兩國因人權問題、全球影響力競爭、中國在烏克蘭戰爭期間與俄羅斯的緊密合作關係、美國的技術管控以及台灣問題而產生分歧，從而陷入緊張關係。

報導表示，中國官員顯然希望能夠爭取美國的合作，他們提到了2003年時任美國總統小布希（George W. Bush）如何向另一位台灣總統兼民進黨領導人陳水扁發出警告，指陳水扁的政策當時威脅到台海現狀。

「在白宮的總統辦公室裡，當時的中國總理溫家寶坐在小布希旁邊，小布希直截了當地告誡台灣政府不要激起支持台灣獨立的情緒。」

中國外交部和美國國務院目前未回應華爾街日報的置評請求。

民進黨主席暨總統參選人賴清德5月16日晚間應邀出席政治大學學生會與學生議會舉辦的「青年與主席有約」活動，回答「務實的台獨主義者」的主張時表示，務實台獨簡單來說，就是主張「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」，務實的工作就是要守護主權、維護民主憲政體制、反對中國的侵略。

賴清德表示，他講的所謂台獨，基本上是指台灣不屬於中華人民共和國的一部分，而不是外界所宣稱的要宣布台灣獨立；他認為，目前兩岸情勢變化責任不在台灣，其實是在中國。