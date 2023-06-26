瓜地馬拉總統大選恐將進入第2輪　民眾盼解決貧困腐敗問題

▲瓜地馬拉25日舉行總統大選，候選人高達22名。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

我國在中美洲的邦交國瓜地馬拉昨（25）日舉行總統大選，該國合格選民達940萬人，由於候選人高達20多名，加上先前選舉法院裁決取消2名最具聲望候選人的競選資格，就算前第一夫人托瑞斯囊括最多票數，恐怕也因未能過50%門檻而必須進入8月的第二輪決選，當地民眾希望總統能夠解決貧困、物價、暴力、腐敗問題。

根據《路透社》，瓜地馬拉25日舉行總統大選，並於當地時間下午6時關閉投票所，當地法律規定保守派總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）只能連任一屆，而最高選舉法院裁決禁止4名候選人參加投票，其中包括商人畢內達（Carlos Pineda）、卡布瑞拉（Thelma Cabrera）等最受選民歡迎的2名候選人，支持者們認為此一裁決是將兩人政治邊緣化。

美國和歐盟認為，裁決將畢內達排除在選舉之外，是一場「選舉詐欺」。

▼瓜地馬拉總統候選人、前第一夫人托瑞斯。（圖／路透）

▲瓜地馬拉總統候選人、聯合國外交官穆萊。（圖／路透）

因此，在剩下的22名總統候選人中，由前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）、聯合國外交官穆萊（Edmond Mulet）、獨裁者女兒蘇瑞．李歐斯（Zury Rios）在民調上領先群倫，其中托瑞斯以21.3%的支持率領先，其次是被歸類為中間派的穆萊13.4%、再來則是被歸類為右翼的蘇瑞．李歐斯9.1%，蘇瑞．李歐斯是瓜地馬拉前軍事強人李歐斯（Efrain Rios Montt）的女兒。

報導指出，儘管托瑞斯獲得較高的民調，但她在首都瓜地馬拉市的民意支持基礎較為薄弱、缺乏人氣，而瓜地馬拉市又有很高的選民比例，因此恐怕在8月的決選中失利，她是2008年至2012年執政已故總統柯洛姆（Alvaro Colom）的前妻。

一名72歲的家庭主婦表示，「我一直投票給托瑞斯，因為她（身為第一夫人）對我的社區幫助很大，她給窮人們很多的食物、金錢和幫助。」

另外，在此次大選中也將同時讓940萬名選民選出20名中美洲議會議員、新一屆國會議員、數百名市長等。政治分析師認為，國會的分裂恐將限制總統當選人推動真正的改革。

據悉，先前宏都拉斯在2021年底的總統大選中，由主張和中國建立外交關係的卡蕬楚（Xiomara Castro）當選，最後卡蕬楚果斷選擇和我國斷交、改和中華人民共和國建交，如今瓜地馬拉也舉行大選，引發外界對於斷交的疑慮，瓜地馬拉大學教授巴柯尼（Lourdes Balconi）在接受日媒專訪時表示，中國承諾的經濟支援最後多半會跳票，因此繼續維持與台灣的外交關係較為有利，且能持續吸引美國、日本企業的投資。