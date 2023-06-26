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美民調：56％美國人支持「加強台灣軍事部署」　52％同意增加軍售

▲▼ 台灣國旗,美國國旗,台美關係,美台關係。（圖／路透社）

▲美國智庫最新民調指出，有超過一半的美國人支持美軍在台灣周圍增加軍事部署。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國智庫最新民調指出，有超過一半的美國人支持美軍在台灣周圍增加軍事部署，以阻止來自中國大陸的侵犯；另外有52％的美國人支持增加對台軍售。

根據《福斯新聞》與美國智庫「雷根研究所」（Reagan Institute）共同執行的民調結果顯示，有56％的美國人支持美軍在台灣周圍增加軍事部署，以阻止來自中國大陸的侵犯；另外有30％的人反對這樣做。

自烏俄戰爭爆發以來，全球對台海爭端的擔憂加劇，而對於台灣所面臨的威脅，雷根研究所的民調結果指出，有52％的美國人支持增加對台軍售，以藉此威懾中國，而有31％的人反對。

另外對於美國議員與台灣政治高層交流，有61％的人認為這是正確的，因為他們支持一個受到威脅的民主體制；但仍有21％的人表示反對，認為這樣的會晤可能會激怒中國大陸。總體而言，受訪者對於美國在海外的領導地位和加強軍事存在表達了支持。

雷根總統基金會暨研究所主任查克海（Roger Zakheim）在新聞稿中指出，美國人的核心原則始終一致，特別是利用強大的軍援捍衛烏克蘭不受俄羅斯侵略，同時威懾中國。

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