im.B案二波拍賣強強滾！主嫌收藏名酒溢價136萬順利拍出

記者黃宥寧／台北報導

檢警調偵辦im.B詐欺吸金案，爲擔心偵查期間查扣的名牌包、名酒等價值減損，啟動偵查中變現程序，故交由行政執行署台北、士林分署拍賣。本月16日先首拍144支紅酒，今（26日）第二波拍賣，以溢價達136萬餘元，總價478萬多元順利拍出曾嫌共47件典藏物，價金也將交由北檢保管，以保全未來沒收與求償。

▲士林分署今二度拍賣im.B詐騙案主嫌曾耀鋒查扣物，現場買氣超旺。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署表示，今（26日）上午拍賣會吸引54組買家前來競標，經過輪番加碼378次激烈競價後，最終在上午11時45分許順利圓滿完成，扣案三得利威士忌(響17年)2支、三得利威士忌(響30年)11支、山崎威士忌(25年)7支、白蘭地(路易13年)1支、愛馬仕皮帶10條、愛馬仕盤1只、LV皮帶3條、茶海5個、茶壺3個、茶杯6個、雕塑藝術品3件及聚寶盆1件等53件拍賣標的，分47標分別拍賣。

▲士林分署上午舉辦拍賣，現場人潮滿滿。（圖／記者黃宥寧翻攝）

各標均經輪番激烈競價後，最終20支威士忌及1支白蘭地等20標以溢價130萬餘元，總價418萬5000元全數拍定售出；另精品、茶具及名家藝術品等27標部分，其中愛馬仕皮帶4條及高孝午再生鹿、再生蝴蝶等二件藝術品未拍定，其餘名牌精品、茶具及高孝午鑄銅再生鹿藝術品等26件典藏物共21標以溢價6萬餘元，總價60萬1300元拍定售出 。

士林分署強調，本次拍賣價金將交由台北地檢署保管，以保全未來沒收與求償，徹底剝奪犯罪所得，斷絕詐騙犯罪誘因，讓詐團無利可圖，將不法所得發還被害人，盡力維護民眾權益。