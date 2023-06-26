「仇女仇狗仇夥伴」　羅文嘉批柯文哲：只有聽命於我的君王視角

▲柯文哲日前怒嗆民進黨「放狗咬人」，引發爭議。（圖／記者袁茵攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲近期因「國政白皮書」疑有重啟服貿主張，引發各界批評，他也反擊，民進黨每天放狗咬人，要不要叫「狗主人（指民進黨主席賴清德）」出來回應。對此，民進黨前秘書長羅文嘉26日則在臉書大批，柯文哲除了仇女、仇工作夥伴還仇狗，在這種思維裡，他不懂夥伴關係，相互扶持的重要性，只有「我指揮你，你聽命於我」的君王視角。

羅文嘉表示，柯文哲已經不是第一次公開罵別人是狗，要主人帶回去管。他認為，這不是嘴巴壞、修養差的問題，而是心態上腦子裡就是這個等級，覺得不管幫自己工作的，或是幫別人工作的就是狗，所謂狗奴才就是柯文哲內心真實認知，在這種思維裡，柯文哲不懂夥伴關係，相互扶持的重要性，只有「我指揮你，你聽命於我」的君王視角，他直言，「柯文哲自己的世界是如此，他看待別人團隊自然也是如此，只有他自己是主人，其餘都是狗奴才。」

羅文嘉批評，「柯文哲比較像『人眼看狗低』，原來他除了仇女、仇工作夥伴外，還仇狗。這種人格水平，不敢領教。」

針對「狗主人說」惹議，民眾黨發言人楊寶楨回應，柯文哲的說法只是比喻，不需要對號入座；柯文哲也坦言，話已經講出去，要怎麼修改？人在氣憤下就會說這種話，難道遇到了還要裝可愛、裝有風度嗎？