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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／賴清德明公布首波競選小物　拍攝幕後曝光

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人暨副總統賴清德預計將於27日上午公布首波「挺台灣募款小物」，利用周日先進棚進行募款小物照片拍攝，特地穿上白T、牛仔褲搭配Team Taiwan外套，現場除了民進黨青年部「國務青」成員外，日前在賴清德YouTube節目「賴在一起挺台灣」影片中現身的高人氣髮型師也驚喜現身，笑虧「清德哥」這樣的搭配好像特務007，逗得現場歡笑聲不斷。

▲▼賴清德拍攝募款小物。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲賴清德拍攝募款小物宣傳照。（圖／賴清德競選辦公室提供，下圖同）

在拍攝的休息空檔，現場年輕人舉起手機邀請賴清德一起拍攝限時動態，並自創了「ㄌㄨㄚˋ」手勢，象徵今天的天氣很熱，也是賴清德姓氏的台語諧音，俏皮的手勢與動作一起自拍，不只逗笑賴清德，也成為拍攝當日人人模仿的招牌動作。

值得注意的是，賴清德日前向髮型師學習理髮的影片，目前在YouTube上已突破27萬次觀看，因此，賴清德競選團隊特別邀請芷柔與騏瑋兩位髮型設計師參與拍攝。年僅19歲的芷柔與騏瑋表示，這兩次和賴清德合作，跟「清德哥」相處蠻輕鬆自在的，而且3人都是金山萬里人，芷柔還透露母親是賴粉，拍攝空檔透過視訊錄影讓賴跟母親隔空打招呼。

賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，兩位設計師活潑的風格與穩健的台風呈現出台灣新世代澎湃能量，因此特別邀請兩位年輕人一起拍攝、一起「挺台灣」。

▲▼賴清德拍攝募款小物。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲▼賴清德拍攝募款小物。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲▼賴清德拍攝募款小物。（圖／賴清德競選辦公室提供）

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