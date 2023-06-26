駐泰代表涉性騷閃辭　藍委嘆「不只一件」：要怎麼相信政府？

▲我國駐泰代表莊碩漢，上任不滿1年，日前卻閃電請辭獲准，被爆出捲入性騷案。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

駐泰代表莊碩漢涉及性騷事件，總統府、外交部火速免職，但莊仍喊冤，希望能有充分陳述的機會。對此，謝衣鳳指出，除了駐泰代表以外，還有駐菲律賓的代表也發生性騷事件。她表示，外交工作最需要溝通技巧，現在要讓國人怎麼相信，我們的政府會真正杜絕性騷案件？

總統府日前公布，駐泰代表莊碩漢日前已准辭職，應予免職，外交部進一步指出，莊碩漢疑涉性騷擾事件，基於「零容忍」的最高標準，第一時間要求莊碩漢辭職。莊碩漢則發出聲明，強調「有類似經驗者不止一人」，是子虛烏有，並稱此案已進入申訴調查程序，但迄今尚未有人對他詢問查察，希望在接下來申訴調查中，能有讓他充分陳述的機會。

國民黨立委謝衣鳳表示，針對性騷事件，之前除了駐泰代表以外，還有駐菲律賓的代表也發生相關的事件，尤其是這次駐泰代表第一時間外交部稱「個人因素請辭」，但後來才被大家發現，是涉及性騷擾的相關事件。

謝衣鳳高聲表示，我們想要請問我們的政府，我們想要請問外交部，外交工作是最需要涉及溝通技巧的，如果在對外事務上面，讓別人都沒有辦法體認到有良好溝通的作為時，那麼國人怎麼相信，我們的政府會真正杜絕性騷案件？