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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲「狗主人說」惹議　民進黨：暴衝型人格怎領導國家？

▲▼柯文哲參訪一太e衛浴（毅太企業）。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲「狗主人」言論引發討論。（資料照／記者袁茵攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統參選人黨主席柯文哲近日因「國政白皮書」疑有重啟服貿主張，引發各界批評，柯25日再指，民進黨每天放狗咬人，要不要叫「狗主人（指民進黨主席賴清德）」出來回應？對此，民進黨發言人張志豪痛批，「這樣的暴衝人格怎麼適合做國家領導人？」民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄則說，民眾黨立委人模人樣、非常專業，柯應注意基本修養。

民進黨立委洪申翰近日質疑柯文哲重啟服貿的主張，是為了討好北京，未料柯文哲昨天被媒體問及此事時，反酸民進黨放狗咬人，並未正面回應洪的說法。

對此，張志豪痛批，「這樣言行失格的總統參選人已是民主最壞示範！」他說，重啟服貿明明就是柯文哲自己點的火，但柯不針對政策進行論辯，也不說清楚為什麼立場前後不一，現在野火燎原了，見笑轉生氣，開始怪東怪西、怨天怨地，盡是滿嘴謊言，還口出惡言罵人，「過去罵完（民眾黨）黨內的人，說自己EQ不好，情緒管控不佳要檢討，然後呢？不僅沒有檢討，反而更糟，這樣的暴衝人格怎麼適合做國家領導人？」

此外，以愛犬聞名的莊瑞雄今天在黨團記者會表示，要柯文哲針對狗的議題去道歉是「緣木求魚」，柯文哲不曉得是特別討厭狗還是怎樣，過去對民眾黨成員也常常會有狗的說法，不過，自己不會這樣看待，譬如說民眾黨立委長得非常可愛，人模人樣，也非常專業，「狗主人」這種說法不好，柯文哲在盛怒之餘，應該注意基本修養。

被指涉「狗」的洪申翰則說，柯文哲把自己的下屬當作是狗，也以為別的政黨都會把下屬當作是狗，都會變成黨主席的狗，但柯文哲錯了，民進黨不是民眾黨，民進黨是一個民主的政黨，不會把這個民進黨的幹部當作是狗，奉勸柯文哲，大家可以意見不同、有意見交換，但不要動不動就把跟意見不同的人當作是狗，把下屬當作是狗，「你現在要選總統，難道意見跟你不一樣的人、政黨，都要被你當作是狗嗎？真的要奉勸柯文哲要改改這個習慣，台灣政治是民主政治，不是獨裁威權政治，柯文哲這套是行不通的」。

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