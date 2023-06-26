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兒被騙去緬甸做詐騙　父盡力了仍救不回：好好幹，不要逃跑！

▲▼兒被騙去緬甸做詐騙　父盡力了仍救不回：好好幹，不要逃跑！。（圖／記翻攝微博）

▲兒子不斷傳訊息求救，但父親也無能為力。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

四川資陽一名20歲的男子4月被騙去緬甸做詐騙，遭受毆打、電擊等殘忍對待。男子的父親找上多個單位協助，但至今仍救不回兒子，只好勸兒子「好好工作，不要逃跑」，以免受到更暴力的虐待，甚至失去性命。

男子的父親表示，兒子國中畢業，原本在成都一間理髮廳工作，4月跟同學共5人，被另一名同學以高薪為由騙去緬甸做詐騙。

男子的父親提到，兒子每個月只要做不到業績，就會被毆打、被電擊，甚至被用開水燙，很擔心被打死，更怕遭到「轉賣」。

從該名父親與兒子的聊天記錄可以發現，他已經跟公安等多個單位求助，但至今仍救不回兒子，只能勸兒子繼續忍耐，不要輕舉妄動，「你好好幹，不要逃跑，太危險了！」「一定聽他們的，不要反對！」「一定不要反抗，聽他們的！」「你們一定小心一點，我們正在想辦法。」

兒子則不斷說自己快被打死了，「這個月底我們有可能被打成半死。」「爸，救救我，我們現在已經不安全了，月底就要挨打了，還有電棍，還有可能被開水燙。」

對此，四川資陽市公安局反詐中心表示，他們已經了解情況，目前與家長保持聯繫，正與相關方溝通想辦法解救中。

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