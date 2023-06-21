打工日薪5千！18歲男背包被藏AirTag追蹤　報警才知公司超惡劣

▲18歲男打工驚見背包被藏Airtag追蹤，他嚇傻報警揪出公司真面目。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台中一名18歲的潘姓男子日前在臉書社團尋找工作機會，看到一則徵文稱打工一天5000元，便搭車南下到高雄求職，沒想到該間公司竟要求他使用偽造的證券人員證件，負責取款任務。潘男覺得有異，前往派出所求助，這才發現自己差點成了詐騙集團的車手，而公司給的背包裡更暗藏AirTag，隨時追蹤他的位置。

左營分局博愛四路派出所19日14時許，突然有一名青年慌張地跑進派出所求助，經員警了解，剛滿18歲的潘男在網路看到一天輕鬆賺進5000元的徵才貼文後，特地從台中搭車南下高雄求職，不料竟然遇上詐騙集團。

潘男指出，對方不僅引誘他使用偽造的證券人員證件，還要他從事「現場取款」的工作，因為覺得有異，因此才到派出所向警方諮詢。

▲潘男懷疑打工的公司有異，前往派出所向警方求助。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方檢視潘男身上的背包，竟在裡面發現暗藏蘋果的「AirTag定位器」，潘男得知後相當驚訝表示，背包是公司提供的，慶幸有立即向警方求助、諮詢，才避免遭到詐騙集團追蹤報復。

該定位器大小近乎一枚10元硬幣，便於攜帶藏匿，當持有人找不到遺失物品的時候，就能夠透過AirTag找到物品。未料，為了方便民眾的商品，今日卻成為詐騙集團做為追蹤車手的手段。

左營分局表示，詐騙手法層出不窮，尤其近來畢業季及暑假將至，剛出社會或想打工賺取零用金之青少年，為了找尋工作，一旦不慎即有可能落入詐騙集團的陷阱圈套。呼籲民眾切勿輕易相信網路上優渥的待遇，應多方查證，以免上當受騙。