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警方結合金融機構業者　走進社區全面宣導反詐

▲台東縣警局關山分局皆同銀行業者進行反詐騙宣導 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣警局關山分局皆同銀行業者進行反詐騙宣導 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局「識詐交安宣導團」於23日20時許，結合華南商業銀行台東分行人員舉行「金融機構368鎮走透透反詐宣導」活動，深入鹿野鄉龍田村實施防詐及交安等宣導。宣導中精闢說明「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假交友及人頭帳戶詐騙」等6項常見的詐欺手法加強宣導，同時向民眾推廣最新「阿昭署長」及「百工百業」系列防詐宣導影片，使民眾能接收更多反詐騙資訊、提高民眾「識詐」知能，進而免於受騙，守護自身財產安全。

面對電信等詐欺案件犯罪型態與技術不斷演化，行政院於112年5月4日通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」，精進「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向，運用公私協力推動各項防詐作為，達到「減少接觸、減少誤信、減少損害」3減目標，以全面降低詐騙受害事件。在識詐方面，內政部也結合各部會執行「百工百業」的宣導策略，因為打詐國家隊不只中央部會，也要與地方政府、公私協力合作，全力加強識詐宣導，讓全體國人都能提高警覺，相互提醒，慎防被騙，成為全民反詐騙運動。

金融機構業者本於社會責任，加入防制詐騙的行列，特舉行「金融機構368鎮走透透反詐宣導」活動。關山警察分局「防詐交安宣導團」，讓民眾免於受騙及保障行的安全。陳副理於宣導中，以淺顯易懂方式向民眾說明「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假交友及人頭帳戶詐騙」等6項常見的詐欺手法，期能加深民眾印象，達到防詐效果。

偵查隊也請大家切勿點擊不明訊息及連結，避免個資遭竊，若接到不明來電或是訊息，要依防詐三步驟「1聽、2掛、3查證」，並撥打110或165查證或報案，以保障自身財產安全！另員警於現場反光拍拍圈及宣導文宣等，讓民眾們配戴增加辨識度，防制交通事故發生。

關山警察分局表示，政府為展現打詐決心，近期陸續通過「刑法」、「人口販運防制法」、「個人資料保護法」、「洗錢防制法」及「證券投資信託及顧問法」等「打詐五法」修正草案，嚴懲深偽詐騙、私行拘禁及人口販運，並加重相關詐欺罰則，強化網路平台落實廣告實名制，各部會通力互助合作，運用公私協力推動各項防詐作為，達成減少接觸、減少誤信、減少損害的「三減」策略目標，展現政府有能，人民有感。

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