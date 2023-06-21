蘋果App Store也見詐騙App！假冒虛擬貨幣軟體片個資

▲App Store上也出現惡意軟體。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果一直堅持只允許用戶通過App Store 下載iOS App，主要是為了保證用戶不會受到詐騙的影響。然而，有些App卻能夠繞過 App Store 的審核規則，悄悄上架。最近，就有一款假冒的 Trezor 錢包 App，讓用戶誤以為它是官方出品的App。

Trezor 是一個合法的加密貨幣錢包，但是用戶發現，App Store 上出現「Trezor Wallet Suite」的假冒App。儘管使用了Trezor 錢包的名字，但與Trezor 沒有任何關係。The Crypto Lawyers 的Rafael Yakob 報告稱，App在美國和英國的App Store 搜索結果中排名第一，這款應用已經存在了幾週，雖然受害者的總數不得而知，但很可能有數百或數千人。

這款假冒的應用會向用戶索要大量的個人數據，這些數據可能被用於惡意目的。蘋果目前已經將這款應用從App Store 上下架。

讓用戶感到不滿的是，蘋果對於比特幣應用並不是很友好。很多合法的可以管理比特幣和其他加密貨幣錢包的 iOS App經常被蘋果拒絕上架，而像這樣的詐騙App卻能夠通過蘋果的審核過程。