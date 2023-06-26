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武術教練打死8歲男童　「硬拉起來擺拍」證明人還活著

記者蔡紹堅／綜合報導

山東青島一名8歲男童日前在武術俱樂部內被教練毒打，送醫後確認死亡。男童的母親控訴，兒子被打死之後，教練疑似想要隱瞞，竟然將兒子拉到椅子上擺拍，想證明兒子當時還活著。

男童的母親在網路上發文表示，他的兒子6月18日在青島崇德聚英武術運動俱樂部遭到教練毒打，下午12時42分俱樂部的老闆發來影片，她看了影片發現兒子臉色不對，請對方觀察一下兒子的情況。

男童的母親說，一個多小時，俱樂部的老闆又打電話來，說她兒子已經快不行了，快點來醫院。

男童的母親指出，她趕到醫院時，兒子已經死亡，且身上有許多傷，明顯是遭人毆打，懷疑就是武術俱樂部的教練動的手。

▼男童被拉上椅子拍照，但馬上就倒了下去。（圖／翻攝微博）

▲▼武術教練打死8歲男童　「硬拉起來擺拍」證明人還活著。（圖／翻攝微博）

男童的母親更發現，根據醫院的紀錄，兒子在到達醫院的20分鐘前就已經呼吸心跳驟停，「20分鐘裡面你們到底對孩子做了什麼？」

從教練拍攝的照片中可以發現，男童被拉到椅子上坐著，但姿勢卻非常不正常，似乎已經沒有意識。影片則顯示，男童從椅子上滑了下來，癱軟在地上，且手臂癱軟、臉色慘白。

男童的母親控訴，明明兒子就已經沒有意識了，武術俱樂部的老闆、教練還把人抓到椅子上擺拍，想證明人還活著，「一個8歲大的孩子是因為什麼事情能讓老闆及教練3人對他痛下殺手？」

青島公安26日通報，18日下午2時多，城陽區某武術俱樂部發生一起故意傷害案件，導致一人死亡。案發後，公安機關迅速將武術俱樂部負責人等3名罪犯嫌疑人查獲，現已依法採取刑事強制措施。

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