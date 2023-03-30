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抖音新規定「擺拍必須註明」　違規者恐「無限期封禁」

▲抖音。（圖／CFP）

▲抖音上充斥大量「擺拍」影片。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸短影音平台「抖音」30日公告最新創作規範，要求「擺拍」的影片必須明確標註，避免誤導觀眾，若刻意利用虛假「擺拍」獲取流量，甚至進行不當營銷，將受到嚴厲處罰。

「抖音」在公告中表示，近年來，部分劇情影片作品在網友、媒體傳播、轉載過程中，因為前後語境缺失引發誤解，被誤以為是真實事件，給網友和創作者都造成了不良影響。

抖音提到，還有極個別創作者試圖利用虛假人設、情節、場景、道具等編造不實信息，凸顯對立或衝突效果，從而達到不當獲取流量甚至變現的目的。

▲抖音,短影音,短視頻。（圖／CFP）

抖音指出，為進一步加強對虛假擺拍現象的治理，避免內容創作引發錯誤解讀，服務廣大創作者製作、傳播正常演繹劇情類內容的需求，抖音更新了關於「演繹」類作品的內容創作規則，要求「創作者通過劇情演繹方式創作、發表虛構內容時，需在顯著位置標註作品屬於演繹」，避免作品被誤解。

抖音強調，對未註明「演繹」標識，又刻意利用虛假擺拍獲取流量進行不當營銷的帳號，將從嚴處罰。

抖音也公布了進一步的細則，包含，「創作者通過劇情演繹方式創作、發佈虛構內容時，需在顯著位置、形式明確標註相關內容屬於演繹，文案包括但不限於『虛構／演繹作品，僅供娛樂』等。」

細則中也提到，「如作品因未對外註明屬於『演繹』或『虛構』，致使社會公眾、新聞媒體產生誤解，成為『不實信息』，平台將從嚴處置，視情節對發布帳號給予全面禁言30天至無限期封禁等處罰。」

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