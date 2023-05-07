辣模獻吻查爾斯「竟是圈套」　44年前海灘香豔一幕讓她紅了

記者吳美依／綜合報導

英國國王查爾斯三世6日正式加冕，過去的趣聞軼事也被挖出。1979年3月，他在澳洲晨泳時，突然被一名比基尼辣妹親吻臉頰，經典畫面不僅登上全球媒體頭條，也讓「偷襲」王儲的模特兒普莉絲特（Jane Priest）一夕成名。不過，王室攝影師加文（Kent Gavin）多年後才透露，這是他為了拍到好照片所設計的「圈套」。

當時查爾斯三世年僅30歲，以王儲身分代表女王訪問澳洲。他按照習慣來到珀斯（Perth）科特索海灘（Cottesloe Beach）晨泳，未料剛上岸就被26歲的普莉絲特「攔截」親吻，嚇得嘴巴直唸，「不，我不能碰妳，我不能碰妳！」

▲查爾斯在海灘上被女模普莉絲特親臉頰。（圖／翻攝自YouTube／The Royal Family Channel）

這是英國王室罕見的親吻畫面，也是少數被拍到的王子泳裝照，尤其還穿著那麼短的短褲，因此立刻紅遍全球。這也讓普莉絲特一戰成名，接下來的演藝事業非常成功。

不過，在2013年的一部紀錄片中，王室攝影師加文坦承，當年是他要求普莉絲特「跑過去親查爾斯」，創造一個值得捕捉的好畫面。

普莉絲特受訪時也表示，那次拍攝是為了讓查爾斯看起來更好親近，但其實沒有完全按計畫進行，「他看見我時就潛進水裡，所以我想我也應該跟他下水。但我一下水他就上來了，所以我又跟著他上來。妝髮都毀了，我覺得自己像個白痴。」但她仍表示，「這是世界上最有權力的男人之一，而他非常可愛。」