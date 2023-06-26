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重啟服貿惹議！柯文哲酸賴清德「當醫生時間短」　處理問題邏輯不同

▲▼民眾黨總統參選人柯文哲接受《POP撞新聞》專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

▲民眾黨總統參選人柯文哲接受《POP撞新聞》專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲近日因「國政白皮書」有重啟服貿主張惹議，民進黨總統參選人賴清德認為，台灣現在的經濟體質、產業結構與10年前不同，若走回「一中」的老路，對台絕對不利。柯文哲26日強調，自己的態度是先通過「兩岸協議監督條例」，再談貨貿，之後才是服貿，並批評賴清德「當醫生時間太短」，處理臨床問題邏輯不同。

柯文哲26日接受「POP撞新聞」廣播專訪，主持人黃暐瀚提及近期飽受爭議的重啟服貿議題，先是播放柯文哲2014年3月27日、太陽花學運第10天時，柯文哲接受專訪片段，當時柯文哲聲稱，若有人問他服貿，「我覺得大方向是對的，執行方向不好，所以執行方向不好時，搞得亂七八糟，有時立意良好但執行不當」、「我是反黑箱，我不是反服貿」。

柯文哲表示，這是比較接近醫生的思維，因為世界上不可能沒有細菌，只能讓身體強一點、免疫系統更好一點，既然中國大陸是一個重要的經濟體，所以要的是規範，而不是全不不來往，「我在媒體上嗆賴清德，問題是他也不敢回答，我問他說『那ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）要不要停掉？」

柯文哲提及，2011年參選總統的蔡英文和馬英九為ECFA辯論，當時蔡英文也是反對的，結果當總統7年也沒有停掉，「這就是政治現實，但面對現實、解決問題才是邏輯。」美國戰略以前是「decouple（脫鉤）」，現在又出現新名詞「de-risking（去風險）」，在完全沒辦法脫鉤的情況下，思考如何減少危險，「我們台灣國家戰略會比美國厲害嗎？我是不相信。」

▲▼民眾黨總統參選人柯文哲接受《POP撞新聞》專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

被問到若當選總統，兩岸會復談服貿嗎？柯文哲強調，第一是先訂出「兩岸協議監督條例」，一定要先有規範監督，一條條拿出來講，否則永無寧日；第二是「貨貿比服貿先」，因為貨貿比較少牽涉到人的問題、比較好應付，「『兩岸協議監督條例』先通過，再來是貨貿比服貿先。」黃暐瀚追問，倘若當總統的話就會往這方向走？柯文哲直言「對啊！一定是這樣」。

至於賴清德25日稱，服貿不是世界趨勢、自己不會走回「一中」市場？柯文哲回應，賴清德的戰略是「脫鉤」，問題是做得到、做不到？美國都做不到的事情，就別勉強台灣要去做，「口號喊太多了，我覺得很奇怪，明白的講，賴清德當醫生的時間太短，像我們醫生當久的人就知道⋯」由於賴當醫生時間太短，所以「我們常常處理臨床問題，邏輯會不一樣。」

另外，柯文哲也提及，民進黨把他打來打去，問題是他是抄陸委會網站上的一句話，「我們也不會自己發明」，服貿目前也還在立院尚未撤回，「我最氣的就是民進黨常常嘴巴講一套、做另一套，奇怪，你現在是副總統，要不要把陸委會資料撤下來？政府是怎麼回事，內部都不一致。」

而關於侯友宜稱兩岸要務實交流，是民進黨與柯文哲擋服貿？柯文哲直言「我比民進黨務實多了。」侯友宜一定要這樣，畢竟現在有3組候選人，所以對方一定要把另外2人畫成一組，凸顯自己的不同。

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