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賴清德坦言選情逆風　黨內反稱「是好事」原因曝

近來，各縣市信賴台灣之友會密集成立，匯集了各地支持者。（賴清德團隊提供）

▲近來，各縣市信賴台灣之友會密集成立，匯集了各地支持者。

圖文／鏡週刊

「民進黨目前的確是比較逆風，不過我們嚴肅面對，採取高標準來處理每一個事件，希望重新得到社會的諒解與支持，贏得最後選戰勝利。」民進黨自6月起連環爆出性騷擾事件，衝擊賴清德選情，更打亂艱困選區徵召立委的節奏，許多已被提名，或可能被提名的人選，都直接或間接受事件影響落馬。賴清德18日受訪時坦言目前逆風，被黨內視為一大警訊。

▼北市信賴之友舉行成立大會，到場支持者幾乎多為年長者，少見40歲以下年輕人。

北市信賴之友舉行成立大會，到場支持者幾乎多為年長者，少見40歲以下年輕人。（讀者提供）

本刊掌握，賴清德高標準明快處置黨內性騷擾事件，確實有效止住民調崩跌，但連續幾個月來，賴的支持度僅是維持平盤，成長幅度不大，從賴被提名起跑至今2個月，綠營基本盤對他的支持堅定不移，但中間選票、年輕選票仍是一大罩門。賴營短期目標是支持度要提升到35％，但如何突破基本盤困境，成為賴陣營的一大考驗。

▼「民主大聯盟」的幾位戰友，也被認為是賴清德能接觸更多異溫層的機會。左起為苗博雅、林志潔、吳音寧。

「民主大聯盟」的幾位戰友，也被認為是賴清德能接觸更多異溫層的機會。左起為苗博雅、林志潔、吳音寧。

親近賴的人士說，賴清德坦言逆風，反而讓許多黨內人士認為是個轉機，因為自從3月初傾全黨之力打贏南投立委補選，一掃2022大敗陰霾，大家開始抱持希望看待明年大選，但黨中央處理黨內黑金、學倫及立委徵召初期雜音很多，有些人認為主席聽不進外界的建議；如今性騷擾風暴襲擊，又有民調被柯文哲超車的危機，「會緊張就會調整步伐、接受建議，這是好事。」

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