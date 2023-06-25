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蘇貞昌批侯友宜社宅開工「一次都沒到」　新北市府po照打臉了

▲新北市府表示，2021年9月30日「稚匯好室」、「懷石好室」江翠段青年社會住宅，侯友宜也都有到場參加開工動土。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市府表示，2021年9月30日「稚匯好室」、「懷石好室」江翠段青年社會住宅，侯友宜也都有到場參加開工動土。（圖／新北市新聞局提供）

記者鄭佩玟／台北報導

針對行政院前院長蘇貞昌今（25）日批評中央在新北市興建社宅時，新北市長侯友宜均未到場。新北市府晚間發出照片反擊，批蘇公然說謊，侯早在2019年11月13日，中和保二的社宅專案說明會時，就曾與蔡英文總統同框，共同為中和警消社會住宅發聲。

新北市新聞局指出，2021年9月30日「稚匯好室」、「懷石好室」江翠段青年社會住宅，侯友宜也都有到場參加開工動土，蔡總統及內政部長徐國勇皆出席典禮，期間還表示，未來位於新北市的中央及地方共同推動興建的社會住宅推動量來到1萬5000千戶以上，這段期間很多事情都需要市府協助。

新聞局狠酸，蘇貞昌「究竟是忘了，還是害怕想起來」，捷運環狀線南北環新北市核定總經費497.56億元，中央補助140億元，是總經費的28%，其他72%皆由新北市負擔>

新聞局表示，中央如果真的要照顧新北市，不應是算舊帳，只補助140億元，請趕快通過捷運南北環新北市轄區的補助。這些地方因缺工確料，物價上漲，需要中央依比例再補助新北市197.6億元。

新聞局強調，新北市積極與中央合作落實社會住宅政策的努力，不容抹殺，盼集合各界力量提出具體方案，少點政治口水、一起好好做事，為新北市民謀福利。

▲新北市府表示，2021年9月30日「稚匯好室」、「懷石好室」江翠段青年社會住宅，侯友宜也都有到場參加開工動土。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市府表示，2021年9月30日「稚匯好室」、「懷石好室」江翠段青年社會住宅，侯友宜也都有到場參加開工動土。（圖／新北市新聞局提供）

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