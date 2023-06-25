藍白挺重啟服貿　賴清德：走回「一中」老路不利台灣

▲民進黨總統參選人賴清德反對重啟服貿。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／新北報導

民眾黨總統參選人柯文哲近日因國政白皮書疑有「重啟服貿」主張挨批，國民黨總統參選人侯友宜則贊同稱「期待趕快通過」，不過，民進黨總統參選人賴清德25日表示，現在台灣的總體經濟體質、產業結構已經與10年前截然不同，若走回「一中」的老路，對台灣絕對不利。

賴清德今天下午出席新北市信賴台灣之友會成立大會，與在地黨籍公職、立委參選人同台造勢，現場喊破4千人齊聚。

賴清德致詞時說，近期印度、韓國、菲律賓、日本國家領導人紛紛前往美國，過去韓國、菲律賓親中，印度則採取「等距」外交政策，不過，現在世界局勢已是民主和極權對抗，台灣應該在民主道路上，繼續勇敢向前行，走向世界。

賴清德直言，不應該接受走向中國的回頭路，若是有人要重啟服貿協定，表示他沒有看見世界的趨勢，今年台灣對美國投資金額已經超過對大陸投資的金額，台商在印太地區投資的金額，也不輸對中投資金額，這代表台商非常清楚國際局勢，包括美國、墨西哥是未來的新生產鏈，台灣應該走對方向，在新的全球供應鏈之上，才是未來前途所在。

賴清德也說，2023年台灣總體經濟體質、產業結構已經跟2014年在談服貿的時候截然不同、完全不同了，在這種狀況下，如果再走回過去的老路，想要走到一中的市場，對台灣絕對不利。他說，請大家支持自己，這代表的意義，就是在民主道路上繼續壯大台灣。