　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／柯文哲嗆賴清德「放狗咬人」　綠委：只有民眾黨養狗

記者呂晏慈／新北報導

民眾黨總統參選人黨主席柯文哲近日因「國政白皮書」疑有重啟服貿主張，引發各界批評，柯25日再指，民進黨每天放狗咬人，要不要叫「狗主人（指民進黨主席賴清德）」出來回應？不過，民進黨立委洪申翰再度回嗆說，柯文哲認知民眾黨內都是狗，但是其他政黨沒有如他一般養狗，只有民眾黨才是一人獨裁政黨，嘴砲跟話術都無法治國。

▲▼民進黨立院黨團召開「綠電服務社區 礦業環境永續」記者會 鄭運鵬 林淑芬 洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委洪申翰。（資料照／記者屠惠剛攝）

洪申翰近日質疑柯文哲重啟服貿的主張，是為了討好北京，未料柯文哲今天被媒體問及此事時，反酸民進黨放狗咬人，並未正面回應洪的說法。

對此，洪申翰下午受訪說，柯文哲是一個獨裁性格的領導者，一直以來他都認為自己黨內的幹部是狗，自己的下屬也是狗，甚至他以為別的政黨都跟他們一樣，但柯文哲錯了，民進黨是一個民主政黨，民進黨用民主的方式、民主的原則來做政治工作，和民眾黨不一樣。

洪申翰提醒，柯文哲應該要面對的是：到底為什麼提出重啟服貿？是不是為了要討好北京？是不是為了要挖國民黨的牆角，而要表現得比國民黨更像國民黨？他說，拜託柯文哲，不要再動不動就罵別人是狗了，不要氣急敗壞就口出惡言，請面對問題回答問題，「不然只顯得你非常心虛而已」。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
16歲少年91％燒傷搶命中　媽媽提「3訴求」慟喊：無法諒解
越南放寬免簽、電子簽天數「台灣除外」
房借友住竟招來死神！情侶吵架引爆瓦斯2傷　他住頂樓無辜慘死
為躲路邊積水！　她「手扶電線桿」觸電慘死
5縣市迎雨到入夜！未來一周「雨區2階段變化」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／柯文哲嗆賴清德「放狗咬人」　綠委：只有民眾黨養狗

藍白挺重啟服貿　賴清德：走回「一中」老路不利台灣

駁「就要進棺材」　游錫堃叫陣習近平：輸贏到底

駐泰代表爆性騷請辭　本尊澄清：尚未有人詢查！盼有充分陳述機會

快訊／缺工問題解？侯友宜拋兩岸交換學生　讓學生留台灣就業

幕後／連3天合體3議長　侯友宜彎腰「逆風前行」串連北中南要角

砲轟侯柯「一個空，一個亂」　蘇貞昌：領導台灣非蹭聲量

被陳水扁預言「未來一定選總統」　蔣萬安：市政還有很多努力空間

昔狂輸45萬票　林佳龍今批侯友宜「三心兩意」：一定翻船

鳳梨釋迦恢復輸陸爆爭議　饒慶鈴開炮：穿著國王新衣的陳吉仲

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

老公路邊撿回各種鳥類　白鷺鷥突暴衝嚇壞妻子

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

竹北氣爆16歲少年90％燒傷　隔壁嬤目睹媽抱他來借浴室

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

「神盾局長」山謬傑克森回歸漫威宇宙！ 《秘密入侵》保密防諜抗外星人

朴寶劍「讀碩士心超累」：逃跑吧XD　眼神空洞+苦笑..「一提論文秒爆汗」

超商浩克摩鐵失控遭強制送醫　新婚妻曝：他壓力太大沒睡好

影／柯文哲嗆賴清德「放狗咬人」　綠委：只有民眾黨養狗

藍白挺重啟服貿　賴清德：走回「一中」老路不利台灣

駁「就要進棺材」　游錫堃叫陣習近平：輸贏到底

駐泰代表爆性騷請辭　本尊澄清：尚未有人詢查！盼有充分陳述機會

快訊／缺工問題解？侯友宜拋兩岸交換學生　讓學生留台灣就業

幕後／連3天合體3議長　侯友宜彎腰「逆風前行」串連北中南要角

砲轟侯柯「一個空，一個亂」　蘇貞昌：領導台灣非蹭聲量

被陳水扁預言「未來一定選總統」　蔣萬安：市政還有很多努力空間

昔狂輸45萬票　林佳龍今批侯友宜「三心兩意」：一定翻船

鳳梨釋迦恢復輸陸爆爭議　饒慶鈴開炮：穿著國王新衣的陳吉仲

南投縣社區評鑑成果揭曉　埔里鎮珠仔山社區獲銅質卓越組優等

氣爆害16歲少年91％燒傷搶命中　媽媽提「3訴求」慟喊：無法諒解

林益全跑壘「仆街」：我也笑得好開心　劉育辰安慰他並不孤單

賣家調漲價格「要求重下單」　欣西亞傻眼曝對話：真的很好笑欸

炎亞綸耀樂被挖「7大疑點」！私密片男人2特徵不像本尊　網洗版掀戰

日本自衛隊試用「星鏈」服務！強化通訊能力　為「有事」提早準備

獨／半夜「鬼來電」預約掛號！護師曝私密痛處求診　女醫嚇破膽

張政禹開打復健賽　葉總暫時不急拉上一軍

橫跨2000年！河南戰國時期古墓驚見「最古老粽子」　餡料完整

瓦格納叛變失敗普丁也慘了！金融時報：烏軍士氣高漲　俄國穩定不再

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

政治熱門新聞

支持者免驚！柯：還沒找到退選理由

打工賣雞排存學費賺房租　賴清德拋學費補助美女議員超有感

快訊／8架次共機今早「抵近24浬線」　國防部：嚴密監控應處

遭疑拋「重啟服貿」　柯文哲怒嗆：民進黨王X蛋！每天做假新聞

「我是反黑箱不是反服貿」　黃暐瀚還原柯文哲太陽花學運談話

駐泰代表處爆性騷案　外交部「零容忍」要求駐泰代表莊碩漢辭職

國5北上塞爆「車速不到40km」

游盈隆轟「3+1方案」餿主意　頻推不成熟政策「嫌票太多嗎？」

侯友宜、賴清德誰像GPT？柯文哲沉思：我不曉得有什麼不一樣

退出2024總統選舉？　柯文哲回應：不排除但要有理由

侯友宜彰化縣競總主委出爐　謝典林：會聽「不敗女王」的領導

侯友宜批就學當兵「3＋1」是鴨霸政府　「讓青年趕快上戰場？」

被綠委狂酸！柯文哲嗆賴清德「狗主人」

館長《狗官》MV！剛發秒衝3.4萬觀看

更多熱門

相關新聞

賴清德：走回「一中」老路不利台灣

賴清德：走回「一中」老路不利台灣

民眾黨總統參選人柯文哲近日因國政白皮書疑有「重啟服貿」主張挨批，國民黨總統參選人侯友宜則贊同稱「期待趕快通過」，不過，民進黨總統參選人賴清德25日表示，現在台灣的總體經濟體質、產業結構已經與10年前截然不同，若走回「一中」的老路，對台灣絕對不利。

游錫堃叫陣習近平：輸贏到底

游錫堃叫陣習近平：輸贏到底

快訊／缺工問題解？侯友宜拋兩岸交換學生　讓學生留台灣就業

快訊／缺工問題解？侯友宜拋兩岸交換學生　讓學生留台灣就業

蘇貞昌砲轟侯柯「一個空，一個亂」

蘇貞昌砲轟侯柯「一個空，一個亂」

未來選總統？蔣：市政還有努力空間

未來選總統？蔣：市政還有努力空間

關鍵字：

民進黨民眾黨賴清德柯文哲2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

NONO「對朱海君閨蜜起過色心嗎」全招了

太妍台灣站剛唱完「取消追蹤官方帳號」　粉絲心疼：無聲抗議

NONO結婚證書一簽就變了

菜市場1元冰棒「結帳變10元」　他當場報警

炎亞綸強吻曾之喬畫面被挖　她伸手幫擋嘴

陸新人拍婚紗遭雷劈畫面曝　新郎傷重亡

台人赴大阪自由行遇竊　一睡下去損失70萬

已婚大咖戲劇小生爆開房知名女星！5身份線索曝

炎亞綸《營業中》被卡掉？爆偷拍首播「驚見1變化」

NONO超爛聲明「1句話藏恐怖真相」！

王大陸、蔡卓宜爆情變！雙向取消IG追蹤

海豹以為潛水員溺水！抓他手臂「拖出海面」

她罹「巨大肝癌」！醫：與早餐有關

竹北氣爆16歲少年一身白　舅泛淚：沒有皮了

NONO性騷擾「朱海君動作了」！

更多

最夯影音

更多
天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！
美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

老公路邊撿回各種鳥類　白鷺鷥突暴衝嚇壞妻子

老公路邊撿回各種鳥類　白鷺鷥突暴衝嚇壞妻子

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面