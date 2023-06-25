影／柯文哲嗆賴清德「放狗咬人」　綠委：只有民眾黨養狗

記者呂晏慈／新北報導

民眾黨總統參選人黨主席柯文哲近日因「國政白皮書」疑有重啟服貿主張，引發各界批評，柯25日再指，民進黨每天放狗咬人，要不要叫「狗主人（指民進黨主席賴清德）」出來回應？不過，民進黨立委洪申翰再度回嗆說，柯文哲認知民眾黨內都是狗，但是其他政黨沒有如他一般養狗，只有民眾黨才是一人獨裁政黨，嘴砲跟話術都無法治國。

▲民進黨立委洪申翰。（資料照／記者屠惠剛攝）

洪申翰近日質疑柯文哲重啟服貿的主張，是為了討好北京，未料柯文哲今天被媒體問及此事時，反酸民進黨放狗咬人，並未正面回應洪的說法。

對此，洪申翰下午受訪說，柯文哲是一個獨裁性格的領導者，一直以來他都認為自己黨內的幹部是狗，自己的下屬也是狗，甚至他以為別的政黨都跟他們一樣，但柯文哲錯了，民進黨是一個民主政黨，民進黨用民主的方式、民主的原則來做政治工作，和民眾黨不一樣。

洪申翰提醒，柯文哲應該要面對的是：到底為什麼提出重啟服貿？是不是為了要討好北京？是不是為了要挖國民黨的牆角，而要表現得比國民黨更像國民黨？他說，拜託柯文哲，不要再動不動就罵別人是狗了，不要氣急敗壞就口出惡言，請面對問題回答問題，「不然只顯得你非常心虛而已」。