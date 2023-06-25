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基隆Podcast鎖管季開跑　產發處長分享探索海洋奧秘

▲基隆Podcast鎖管季開跑 產發處長分享探索海洋奧秘。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆Podcast鎖管季開跑，產發處長分享探索海洋奧秘。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，主持人余治明本週邀請到產發處長林鼎超與青綜科科長潘祖德，分享基隆夏季最具代表性的活動「基隆鎖管季」，介紹今年五大重要活動，林鼎超處長也分享台琉國際帆船賽的精彩賽事交流，且透過節目推廣基隆在地業者的農、漁產品，並預告未來將舉辦的市集活動，邀請大家共襄盛舉。

林鼎超表示，今年產發處規劃頗具在地特色的五大活動，從六月下旬開始的「海釣學院」，由專業的老師帶領大家體驗海釣課程，晚上還有「夜訪鎖管」、「夜釣體驗」一睹鎖管的真面目。另外，「外木山海上王爺遶境」也能進一步瞭解基隆漁民的信仰活動，讓大小朋友認識基隆的漁業文化。最後是在8月19日舉行「鎖管季主題日」，有多達80個攤位的市集，當天有闖關遊戲以及水果家族的哥哥姊姊陪伴大家，相當適合親子同樂。

▲基隆Podcast鎖管季開跑 產發處長分享探索海洋奧秘。（圖／記者郭世賢翻攝）

林鼎超指出，今年精心規劃眾多市集活動，如青創市集、海洋市集，以及品嚐咖啡和甜點的咖啡市集，廣受民眾好評。另外，最近剛結束的「台琉盃國際帆船賽」開幕賽，也有舉辦山海餐車市集，透過賽事活動帶來的人潮，帶動在地經濟，將基隆的美食分享給各地的民眾，展現基隆的多元文化和蓬勃的產業發展。

青綜科長潘祖德補充，市集攤位空間有限，但民眾相當支持，因此無論是在地業者、攤商甚至是表演團體，對於市集攤位的報名都相當踴躍，市集也搭起了民眾與業者之間的橋樑，未來也將尋覓其他合適的場地，舉辦更多類似的活動，除了吸引人潮到基隆消費，也更能給予許多努力的業者或攤商展現自己價值的機會。

▲基隆Podcast鎖管季開跑 產發處長分享探索海洋奧秘。（圖／記者郭世賢翻攝）

余治明指出，鎖管是基隆最重要的漁業活動之一，也支撐了八斗子漁民的生計，每到6月鎖管會開始從彭佳嶼洄游到基隆附近的海域，這段時間便是基隆漁民最忙碌的時刻，鎖管也成為代表基隆海洋文化的重要元素之一。一般人比較少有機會可以體驗漁業工作，在基隆鎖管季除了可以品嚐海鮮外，還可以體驗夜釣鎖管的過程，不論男女老幼，都值得大家一起體驗。

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