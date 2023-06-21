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公總審查第二波通勤月票！2方案通過　「台東299元、基隆320元」

▲▼台鐵,TPASS,通勤月票,通道,閘門,專用通道。（圖／記者李姿慧攝）

▲北中南三大生活圈通勤月票7月上路。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北中南11縣市、3大生活圈通勤月票7月1日上路，公路總局今(21日)也針對第二波6縣市通勤月票方案進行審查，其中基隆市提出都市內320元通勤月票、台東縣內通勤月票299元等方案通過，其他月票方案暫予保留。

為推動「行政院促進公共運輸使用方案」公共運輸通勤月票措施，交通部公路總局已於4月17日、5月12日、5月19日召開3次審查會議，並於今(21)日召開第4次審查會議，審查新竹縣、新竹市、宜蘭縣、基隆市、花蓮縣及台東縣提出之通勤月票計畫，由各縣市政府針對月票規劃方案、訂價等進行簡報。

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公路總局今日審查月票方案包含新竹縣、市政府之竹竹(288元)、竹竹苗(699元)、桃竹竹(799元)、桃竹竹苗(1,200元)等4個跨城際月票方案、基隆市政府都市內(320元)、宜蘭縣政府之都市內月票方案(750元)、北宜國道客運方案(1,800元)、北宜國道客運及大台北區交通月票(2,300元)、花蓮縣政府都市內月票方案(99元/299元/399元)以及台東縣政府都市內月票方案(299元)等。

公路總局表示，經與會委員詢答及審查後，基隆市及台東縣通勤月票方案原則通過，其他月票計畫則暫予保留，各單位將依計畫內容及期程辦理後續作業。

公路總局說明，基隆市政府及台東縣政府所提方案，已將先前委員審查意見納入評估考量且相關計畫內容完整，原則審查通過，後續仍應依本次審查意見再修正，並經該局審查後再予核定；至有關其他月票方案則因公共運輸績效指標及方案規劃合理性等相關細節尚待釐清，爰暫予保留，俟各單位完成修正後再次審查。

公路總局指出，後續亦將持續受理各縣市月票提案及辦理審查作業，希望112年下半年其他生活圈或縣市的月票也能陸續上路，嘉惠更多通勤民眾。

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