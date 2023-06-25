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台東資收熊蓋讚　歡迎縣民攜帶指定資源回收物兌換TTPush金幣

▲「台東資收熊蓋讚」資源回收宣導活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「台東資收熊蓋讚」資源回收宣導活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推動資源回收工作及宣導正確分類，台東縣環境保護局與家樂福合作，將於6月28日下午5點至晚上8點在家樂福賣場入口處（正氣路300之1號B1）舉辦「台東資收熊蓋讚」資源回收宣導活動，歡迎民眾攜帶廢高壓容器、廢電池（不包含鉛蓄電池）、廢照明光源至資源回收兌換站，達到指定條件，即可兌換100枚台東TTPush金幣，上限為200枚，每人限兌換一次，數量有限，換完為止，歡迎縣民共襄盛舉、一起做回收愛台東。

台東縣政府表示，台東持續推廣資源回收與環境保護，為鼓勵民眾落實正確的資源回收步驟，透過多元方式推廣資源回收知識，舉行此項活動，響應SDG12負責任的消費與生產，同時提升大眾對永續環境素養。

環保局指出，民眾於活動當天攜帶廢高壓容器、廢電池（不包含鉛蓄電池）、廢燈泡及燈管至資源回收兌換站，完成高壓容器達5件、廢電池達0.5公斤或廢燈泡(燈管)達5件的指定條件其中一項，前往家樂福賣場入口處資源回收，可兌換台東TTPush金幣。

環保局進一步說明，此次兌換活動同時宣導回收高壓容器、廢電池及廢照明光源的安全性與重要性，其中高壓容器包含罐裝瓦斯、防蚊、防曬噴霧、清潔劑、殺蟲劑、噴漆或定型髮膠噴霧等，若未經妥善處理直接當一般垃圾丟至垃圾車內，垃圾車壓縮過程很可能造成高壓容器破裂，進而引發氣爆、起火等意外。

特別提醒高壓容器回收前，請務必遵守「完、包、警、收」安全四步驟，確認用「完」、獨立打「包」、外包裝加註內有高壓瓶「警」語、交由資源回「收」車；廢電池通常含有鎘、鉛、錳、鋅等重金屬，若落入自然環境中，會對土地造成永久性影響，因此，需將廢電池拆卸並單獨一類貯存回收；廢燈泡及燈管內大多含有化學氣體，回收時應做好「防破」措施，防止玻璃破碎吸入化學氣體及誤傷人員。

環保局呼籲，落實正確方式進行資源回收才能避免回收過程中造成的危險，保護自己同時也保護第一線清潔隊員的安全。

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